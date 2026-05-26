Трагедија у Црној Гори избјегнута ''за длаку'': Претицао у тунелу, аутомобили се једва мимоишли

26.05.2026 10:12

Аутомобилом претица у тунелу код Бара и за слаку избјегао удес.
Барска полиција санкционисала је два несавјесна возача због грубог кршења саобраћајних прописа и угрожавања безбједности осталих учесника у саобраћају, саопштено је из Управе полиције.

Полицијски службеници су путем система видео-надзора евидентирали возача Ј.Р. (22) из Подгорице, који је у тунелу Раш извршио непрописно претицање, чиме је озбиљно угрозио безбједност других учесника у саобраћају имајући у виду да претицање у тунелима спада међу најопасније облике неодговорног понашања у саобраћају.

- Контролом је утврђено да је именовани починио више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, укључујући претицање у тунелу и претицање на начин којим се угрожава безбједност осталих учесника у саобраћају који се крећу супротним смјером - казали су из полиције.

Против Ј.Р. ће надлежном суду бити поднијет захтјев за покретање прекршајног поступка.

Из полиције је саопштено да је санкционисан и возач Л.П. (27) из Бара, који је на дионици пута кроз мјеста Хај-Нехај и Сутоморе извршио више саобраћајних прекршаја – непрописно престројавање, претицање преко пуне уздужне линије и управљање возилом без коришћења сигурносног појаса, пише РТЦГ.

Саобраћајна полиција наставља са појачаним активностима усмјереним на откривање и процесуирање свих неодговорних учесника у саобраћају чијим се понашањем угрожава безбједност грађана и повећава ризик од настанка тешких саобраћајних незгода.

