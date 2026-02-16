Logo
Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

Извор:

АТВ

16.02.2026

11:46

Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз
Фото: АТВ

Пуштен је саобраћај на магистралном путу Дервента-Добој, након што је био обустављен због саобраћајне незгоде у којој су учествовала три теретна возила и аутобус на обилазном путу око Дервенте, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из Полицијске управе Добој је раније речено да су два лица задржана на здравственом посматрању, а седморо је отпуштено из добојске болнице, гдје су јутрос упућени након судара код Дервенте.

ИЗ АМС упозоравају на честе изласке дивљих коња на коловоз на магистралном путу Сарајево-Рогатица преко Романије.

Саобраћај се на већини путева одвија по мјестимично влажним коловозима, а у вишим предјелима и преко планинских превоја на коловозима мјестимично има заосталог снијега и леда.

Возачима из АМС скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина, због чега треба да возе спорије и опрезно, уз обавезно посједовање зимске опреме.

stanje na putevima

АМС РС

