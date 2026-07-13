Logo

Dvije stvari koje pokazuju da vam je partner odan

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 20:46

Komentari:

0
Љубав
Foto: pexels/Breno Cardoso

Odanost u vezi se najčešće dokazuje svakodnevnim gestovima.

Psiholog Mark Travers smatra da se odanost prepoznaje po tome da li se partnerove riječi i djela poklapaju, kao i da li ostaje uz drugu osobu i u teškim periodima. Izdvojio je dvije navike za koje kaže da najbolje pokazuju koliko je partner zaista odan u ljubavnom odnosu.

Нина Бадрић

Scena

Nina Badrić otkrila ko je gazda u kući: Ja plaćam račune, on šeta

Dosljednost između riječi i djela

Prema Traversu, odanost se prije svega vidi u tome koliko su partnerove riječi usklađene sa njegovim ponašanjem.

"U jednom trenutku riječi jednostavno prestanu da budu pouzdan pokazatelj onoga što slijedi", navodi za Psychology Today. Dodaje da povjerenje ne narušavaju samo velika razočaranja, već i male nedosljednosti koje se vremenom gomilaju.

Kada se partnerove namjere i postupci uglavnom poklapaju, nema potrebe da stalno preispitujete njegova obećanja.

"Upravo je to ono što odanost donosi u vezu – dosljednost i predvidljivost", objašnjava psiholog. Ističe da se osjećaj sigurnosti gradi upravo kroz svakodnevnu dosljednost, a ne kroz povremene velike gestove.

Čuvanje partnerovog dostojanstva

Travers smatra da se prava odanost posebno vidi u stresnim i zahtjevnim periodima.

Спавање сановник

Zdravlje

Naučnici otkrili koliko treba da traje popodnevno drijemanje

"Kada do toga neizbježno dođe, ključno je kako se par nosi sa tim. Partner koji pruža podršku i pokazuje poštovanje pomaže drugoj osobi da se osjeća sigurno čak i u najtežim trenucima."

Važno je štititi partnerovo dostojanstvo i kada nije prisutan, kao i ostati uz njega kada se suočava sa pritiskom ili kritikama, prenosi SuperŽena.

"Kada vam neko dosljedno čuva leđa u stresnim ili društveno izloženim situacijama, pokazuje vam da ste mu važni, da ste sigurni i da bira vašu stranu prije svih ostalih. To je odanost u svom najčistijem obliku", zaključuje Travers.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubav

ljubavne veze

partnerski odnos

Komentari (0)

Pročitajte više

Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Svijet

Alarmantne brojke u Njemačkoj: U junu se utopilo 99 osoba

1 h

0
Планина

Svijet

Na Alpima oboren temperaturni rekord

2 h

0
Море плажа

Zanimljivosti

Poveo i kravu na more: Snimak iz Neuma ''zapalio'' mreže

2 h

0
Цијене нафте поново порасле

Ekonomija

Cijene nafte ponovo porasle

2 h

0

Više iz rubrike

Момак и дјевојка леже загрљени.

Ljubav i seks

Svako spava u svojoj sobi, ali se ne razvode: Kako žive parovi s ovim pravilom?

3 d

0
Жена из БиХ затекла мужа са другом: Њен поступак осваја мреже

Ljubav i seks

Žena iz BiH zatekla muža sa drugom: Njen postupak osvaja mreže

4 d

0
Различити одговори кроз генерације: Шта значи имати ''добар брак''?

Ljubav i seks

Različiti odgovori kroz generacije: Šta znači imati ''dobar brak''?

1 sedm

0
Руски авантуристи и инфлуенсери Ангела Николау и Иван "Вања" Биркус на врху чувеног Емпајер стејт билдинга у Њујорку

Ljubav i seks

Na ivici smrti rekli "da": Filmska prosidba na 443 metra visine završila hapšenjem

1 sedm

0

  • Najnovije

21

45

Mnoge će razočarati vrijeme za vikend, ovo su prognoze meteorologa

21

45

Stilski savjeti za moderan i šik izgled na plaži

21

31

Uzvikivali "Za dom spremni": Skejo i HOS-ovci oslobođeni zbog ustaškog pozdrava

21

30

Motociklista izgubio kontrolu i slupao pet parkiranih automobila

21

16

Teška nesreća u BiH: Među povrijeđenima i dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima