Dvije stvari koje pokazuju da vam je partner odan

Psiholog Mark Travers smatra da se odanost prepoznaje po tome da li se partnerove riječi i djela poklapaju, kao i da li ostaje uz drugu osobu i u teškim periodima. Izdvojio je dvije navike za koje kaže da najbolje pokazuju koliko je partner zaista odan u ljubavnom odnosu.

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Dosljednost između riječi i djela

Prema Traversu, odanost se prije svega vidi u tome koliko su partnerove riječi usklađene sa njegovim ponašanjem.

"U jednom trenutku riječi jednostavno prestanu da budu pouzdan pokazatelj onoga što slijedi", navodi za Psychology Today. Dodaje da povjerenje ne narušavaju samo velika razočaranja, već i male nedosljednosti koje se vremenom gomilaju.

Kada se partnerove namjere i postupci uglavnom poklapaju, nema potrebe da stalno preispitujete njegova obećanja.

"Upravo je to ono što odanost donosi u vezu – dosljednost i predvidljivost", objašnjava psiholog. Ističe da se osjećaj sigurnosti gradi upravo kroz svakodnevnu dosljednost, a ne kroz povremene velike gestove.

Čuvanje partnerovog dostojanstva

Travers smatra da se prava odanost posebno vidi u stresnim i zahtjevnim periodima.

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"Kada do toga neizbježno dođe, ključno je kako se par nosi sa tim. Partner koji pruža podršku i pokazuje poštovanje pomaže drugoj osobi da se osjeća sigurno čak i u najtežim trenucima."

Važno je štititi partnerovo dostojanstvo i kada nije prisutan, kao i ostati uz njega kada se suočava sa pritiskom ili kritikama, prenosi SuperŽena.

"Kada vam neko dosljedno čuva leđa u stresnim ili društveno izloženim situacijama, pokazuje vam da ste mu važni, da ste sigurni i da bira vašu stranu prije svih ostalih. To je odanost u svom najčistijem obliku", zaključuje Travers.