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Snimak maloljetne Karleuše zapalio mreže, svi gledaju jedno

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 17:09

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Nije tajna da je Jelena Karleuša imala samo 16 godina kada je uplovila u muzičke vode, a imala je sreće da njena prva pjesma "Ogledalce" postane veliki hit.

Uprkos protivljenju roditelja da zaplovi folk vodama, Karleuša je nastavila svoj put, a sada se mrežama proširio i njen stari video.

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Jelena, tada još uvijek maloljetna, komentarisala je estradu, i kako mnogi korisnici mreže Iks pišu - već tada je shvatila kako šta funkcioniše.

"Ja idem na to, da li svjesno ili nesvjesno, ali više svjesno, da nekim svojim gestovima, izjavama, ponašanjem, malo iziritiram publiku jer mislim da, pričalo se pozitivno ili negativno o nekoj osobi - dovoljno je da se priča, da svuda postoji", započela je Jelena.

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"Samo da se priča, to je meni najvažnije, a kad se priča tu je i prodaja kaseta, CD, traže ti pjesme na radiju, uvijek samo da održim tu neku tenziju. Kad prestane da se priča, dobro ili loše, gotovo je", zaključila je Karleuša u intervjuu iz devedesetih.

Uz jedan od "ripostova" snimka koji je postao viralan na mrežama stoji: "Ljudi moji, ovo je bilo prije okruglo 30 godina, ovdje još nije bila ni punoljetna, a već je skapirala poentu šou biznisa".

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Međutim, nisu svi imali pozitivne reakcije. Dok su jedni prozivali Karleušu, drugi su komentarisali i njen izgled, te govorili da "izgleda starije", kao i da njen autfit nije za nekoga ko ima samo 16, 17 godina, te su zgroženo komentarisali da bi ovakve stvari trebalo zabraniti mladim djevojkama koje tek ulaze u svijet estrade, prenosi "Mondo".

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Jelena Karleuša

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