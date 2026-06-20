Tramp: Melonijeva glumi prijatelja SAD-a kako bi popravila rejting

Američki predsjednik Donald Tramp optužio je italijanskog premijera Đorđu Meloni da "moljakanjem za fotografiju s njim" pokušava da se predstavi kao prijatelj SAD i podigne svoju popularnost, koju je izgubila odbijanjem podrške Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom.

Tramp je istakao da Melonijeva tek nakon vojne pobjede Sjedinjenih Država nad Iranom želi ponovo da bude prijatelj kako bi popravila svoj rejting.

"Ona trenutno loše stoji u Italiji kada je riječ o popularnosti, vjerovatno zato što je odbila Sjedinjene Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bila potrebna pomoć u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut sošl".

Tramp je naveo da je Melonijeva iznova moljakala da se fotografiše sa njim tokom samita G7 u Francuskoj.

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"Čak nam nije dozvolila ni da koristimo italijanske piste i aerodrome, što je predstavljalo veliki logistički problem, i to uprkos činjenici da SAD izdvajaju stotine milijardi dolara godišnje za zaštitu Italije i drugih takozvanih NATO saveznika", dodao je Tramp.

On je napomenuo da Italija nije jedina uskratila podršku, nego su to učinile i druge članice NATO-a.

Melonijeva je ranije negirala navode američkog predsjednika da je "moljakala za fotografiju sa njim", navodeći da ona i Italija nikoga ne moljakaju.