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Vatrogasci heroji iz plamena spasili oca i sina

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 18:44

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Po dojavi o požaru pripadnici PVJ Zenica izašli su danas na intervenciju na nepristupačnom terenu, do kog su se jedva probili.

Vatra je zahvatila nisko rastinje i voćnjak te je prijetila da će se proširiti na obližnje vikendice.

Brzom i odlučnom intervencijom vatrogasci su spriječili veću materijalnu štetu i odbranili objekte od vatrene stihije. Tokom pretrage terena u napuštenoj brvnari pronašli su oca i sina s opekotinama. Vatrogasac Edin Hilić uz pomoć kolege Zvonimira Jozića ih je uspio izvući na sigurno te su pozvali Hitnu pomoć pružila neophodnu medicinsku pomoć.

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Kako je ispričao izvor “Avaza“, vozač Saudin Kulić je uložio nadljudske napore kako bi ekipa stigla na požarište.

Ova intervencija još jednom potvrđuje da vatrogasci nisu samo borci protiv vatre, već i spasioci koji u najtežim trenucima vlastitu sigurnost stavljaju u drugi plan kako bi sačuvali ljudske živote.

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Tagovi :

Zenica

Vatrogasci

požar

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