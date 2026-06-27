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Princ Vilijam postao milijarder: Bogatiji je od kralja Čarlsa

27.06.2026 08:49

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Принц Вилијам и принцеза Кејт
Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Princ Vilijam, nasljednik britanskog prestola, prema novim godišnjim računima Soverin Granta ima neto imovinu od 1,6 milijardi dolara, čime je prestigao oca, kralja Čarlsa III.

Do tog iznosa princ Vilijam je došao zahvaljujući Vojvodstvu Kornvol, privatnom kraljevskom imanju koje je preuzeo 2022. godine, kada je Čarls postao kralj. Prema objavljenim podacima, Vilijam je u fiskalnoj godini 2025-2026 ostvario privatni prihod od 28,5 miliona dolara, a otkako je postao princ od Velsa navodno je platio više od 26 miliona dolara poreza.

Za razliku od njega, Čarls još nije dostigao status milijardera. Prema posljednjoj listi Sandej tajms rič list, lično bogatstvo 77-godišnjeg kralja procijenjeno je na 846 miliona dolara, što je gotovo 40 miliona dolara više nego godinu ranije.

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Vojvodstvo Kornvol predstavlja Vilijamov glavni izvor prihoda i pokriva službene, humanitarne i privatne aktivnosti njega, Kejt Midlton i njihovo troje djece. Imanje je 1337. godine uspostavio kralj Edvard III kako bi obezbijedio prihode nasljedniku prestola, a danas obuhvata oko 205 kvadratnih milja zemljišta u više od 20 okruga širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema pisanju Tajmsa, Vilijam planira da u narednih deset godina proda 20 odsto vojvodstva kako bi više od 670 miliona dolara usmjerio u stanogradnju i projekte zaštite prirode. U izjavi je poručio:

"Možemo učiniti toliko mnogo dobra. Pokušavam da dam prioritet stvarima koje će poboljšati živote ljudi koji žive u tim područjima", izjavio je princ.

Čarls je Vojvodstvom Kornvol upravljao 53 godine, od 1969. do septembra 2022, kada je nakon smrti kraljice Elizabete II predao kontrolu Vilijamu. Nakon dolaska na tron nasledio je i dio privatne imovine pokojne kraljice, uključujući dvorac Balmoral i imanje Sandringam.

(Kliks)

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Princ Vilijam

Kralj Čarls III

Bogatstvo

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