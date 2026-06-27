Zbog toplotnog talasa ugašena klima u sjedištu EK, ali ne i na spratovima gdje sjede šefovi

Zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Evrope, u sjedištu Evropske komisije u Briselu privremeno je isključena klimatizacija na nižim spratovima zgrade Berlemon. Zaposleni su o tome obaviješteni SMS porukom, u kojoj je navedeno da će klima od prvog do sedmog sprata biti ugašena do kraja radnog dana zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo među zaposlenima jer su kancelarije na višim spratovima, gdje se nalaze predsjednica Evropske komisije, evropski komesari i rukovodstvo, nastavile koristiti klimatizaciju. Pojedini službenici ocijenili su takav potez nepravednim, navodeći da se pravi razlika između rukovodilaca i ostalih zaposlenih.

Evropska komisija je ranije izdala preporuke zaposlenima da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, piju dovoljno vode i, gdje je moguće, radni dan započnu ranije. Međutim, dio zaposlenih smatra da takve preporuke nisu dovoljne, posebno u zgradama koje uopće nemaju klimatizaciju.

Toplotni talas ponovo je otvorio pitanje spremnosti evropskih institucija i infrastrukture za ekstremne vremenske prilike. Problemi su zabilježeni i u Evropskom parlamentu, gdje je zbog povećane potrošnje električne energije došlo do prekida u napajanju sistema, dok su u Belgiji pojedine željezničke linije otkazane jer dio vozova nema klima-uređaje.