Zašto se uz kafu uvijek služi čaša vode?

Međutim, da li ste znali da jutarnju kafu treba da prati i čaša vode?

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U Italiji, na primjer, ali i sve češće gdje god da sjednete na kafu, uvijek se uz šoljicu kafe služi i čaša vode. Iako voda djeluje kao sredstvo za čišćenje nepca kako bi poboljšala ukus vašeg espresa, postoji i zdravstvena korist, izvještava Metro UK.

Ljekar opšte prakse dr Filipa Kej otkrila je:

„Kofein je sam po sebi diuretik i, dok količina vode u šolji čaja, na primjer, može da nadoknadi to, takođe bih rekla da je vrijedno popiti čašu vode u isto vrijeme.“

Sve se svodi na to da ostanete hidrirani.

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„Najvažnije je da pijete dovoljno vode da nadoknadite svu tečnost koja se gubi mokrenjem, znojenjem i varenjem. Ako pijete vodu, manja je vjerovatnoća da ćete dehidrirati, a čak i blaga dehidracija može uticati na vaše fizičke i mentalne sposobnosti. Osjećaćete se budnije, to će poboljšati varenje i spriječiti zatvor. Takođe pomaže vašem metabolizmu.“

(NovostiMagazin)