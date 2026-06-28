Roditelji iz pakla: Koliko je strašno šta su uradili svom djetetu, umrlo je u 7. godini

Roditelji sedmogodišnjeg dječaka Kaspera O'Brajena, koji je umro u sedmoj godini života, težak nevjerovatnih 115 kilograma, optuženi su za ubistvo drugog stepena, mučenje i zlostavljanje djece, saopštili su tužilački organi u okruhu Genesi.

Damijen (40) i Džesika O'Brajen (41) uhapšeni su nakon što su hitne službe pozvane u njihovu kuću u novembru prošle godine, kada je njihov sin Kasper prestao da diše. Dječak je prebačen u bolnicu, ali je podlegao bolesti srčanog mišića pogoršanoj ekstremnom gojaznošću, navodi se u izvještajima.

Prema riječima tužioca okružnog tužilaštva Dejvida Lejtona, dječak je bio nepokretan, nije mogao da govori i živio je u potpunoj prljavštini. Uslovi u kući bili su toliko loši da policajci nisu mogli ni da uđu kako bi pomogli ljekarima zbog nedostatka prostora. Iako su oba roditelja bila zaposlena i imala zdravstveno osiguranje, Kasper - za koga se pretpostavlja da je bio u spektru autizma - i njegova mlađa sestra nisu dobijali nikakvu medicinsku njegu.

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Lejton je posebno istakao apsurd situacije: "Znali su da pozovu veterinara istog jutra kada je djete doživjelo srčani zastoj jer je pas bio bolestan, ali djecu nisu vodili kod ljekara."

Kasperova petogodišnja sestra, koju je tužilac opisao kao "divlju" (feral), odmah je uklonjena iz kuće i smještena u privremeno starateljstvo Centra za zaštitu djece.

Optužbe protiv supružnika O'Brajen uključuju ubistvo drugog stepena, mučenje i više tačaka za zlostavljanje djece. Oni se suočavaju sa ozbiljnim optužbama zbog nanošenja teške fizičke štete djetetu kroz dugogodišnje zanemarivanje.

Slučaj je izazvao šok u javnosti zbog ekstremne težine dječaka u odnosu na uzrast - za sedmogodišnjaka prosječne visine od oko 128 cm, normalna težina kreće se između 20 i 30 kilograma.

(telegraf)