Zečević i Žegarac u posjeti UKC-u Srpske: Nove mogućnosti za onkološke pacijente

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske danas su posjetili državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije dr Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije doc. dr Milan Žegarac.

Tokom posjete održan je sastanak sa rukovodstvom UKC-a Republike Srpske i Centra za radioterapiju „Affidea“, nakon čega su gosti obišli Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centar za radioterapiju, Zavod za kliničku radiologiju i novi Objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević poručio je da je UKC Republike Srpske na svjetskom nivou.

„Iz Banjaluke nosim pozitivne utiske i naglašavam da je saradnja Srbije i Srpske bratska, a tako ćemo i nastaviti. Nažalost, sve je više onkoloških pacijenata i zato moramo više raditi na preventivi. Tu smo na raspolaganju da se dodatno udružimo“, rekao je Zečević.

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac zahvalio je na srdačnom dočeku i izrazio zadovoljstvo viđenim kapacitetima UKC-a Republike Srpske.

„Imam jako pozitivne utiske nakon svega što sam vidio u UKC Republike Srpske. Zdravstvena zaštita je na izuzetno visokom, svjetskom nivou. Naša saradnja i njeno unapređenje su kontinuirani, a sve na dobrobit pacijenata“, poručio je Žegarac.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić naveo je da je tokom posjete predstavljeno kako u UKC-u postoji zatvoren ciklus liječenja onkološkog pacijenta.

„Naša saradnja, koja svakako obuhvata i edukacije, intenzivna je i svakako ćemo tim putem i nastaviti“, rekao je Šeranić.

V. d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske prof. dr Nikola Šobot ocijenio je da je riječ o još jednoj značajnoj posjeti za ovu zdravstvenu ustanovu, ali i cjelokupni zdravstveni sistem Republike Srpske.

„Sve su ovo značajni segmenti za liječenje onkoloških pacijenata. Rodile su se nove ideje o zbrinjavanju pacijenata Srpske i Srbije, ali je ovo ujedno bila i prilika da pokažemo šta smo do sada uradili. Ovo je svakako samo jedan u nizu sastanaka na kojima učimo jedni od drugih. Svi naši pacijenti su zbrinuti, liječenje je besplatno, a trudimo se na sve načine da im olakšamo liječenje“, rekao je Šobot.

Tokom posjete predstavljeni su kapaciteti novog Objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom, kao i savremene medicinske tehnologije i metode koje će biti dostupne pacijentima.

Posjeta je bila prilika i za razgovor o unapređenju saradnje i dodatnom povezivanju Srpske i Srbije u oblasti zdravstva, sa ciljem bolje i dostupnije zdravstvene zaštite, poručeno je ispred UKC-a Srpske.