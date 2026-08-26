Porodična penzija: Evo do kada učenici i studenti moraju dostaviti potvrde

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju da u toku mjeseca septembra i oktobra, za školsku 2026/2027 godinu, vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrde o redovnom školovanju.

Za djecu korisnike porodične penzije, uzrasne dobi 15-19 godina, koji pohađaju srednju školu potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti Fondu, najkasnije, do 24. septembra 2026. godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, uzrasne dobi 19-26 godina, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 24. oktobra 2026. godine.

Fond poziva korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju da školsku potvrdu dostave blagovremeno u najbližu poslovnicu Fonda za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno i bez prekida.

O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju Fond korisnike obavještava i putem pisane poruke na čeku prilikom isplate penzije za mjesec jul, avgust i septembar 2026. godine.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, navodi da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate porodične penzije.

Za dostavljene školske potvrde Fond, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta, saopšteno je iz Fonda.