Dok Indi bjesni, oglasila se sestra Edita

U jeku nove porodične drame sa sestrom Indi, Edita se oglasila na društvenim mrežama i otvoreno govorila o emocijama koje je prate nakon porođaja.

Iako sestru nije direktno spomenula, poruka je privukla veliku pažnju jer je otkrila da je kod kuće pronašla ono za čim je godinama tragala – svoju porodicu.

„Nesnađena, osjetljiva, tužna, srećna, bijesna, zahvalna, uplašena i hrabra, sve u isto vrijeme. Čovjek je mnogo više od jedne riječi. Svi bismo jedni drugima, pa i sebi, lijepili etikete, često i nesvjesno, ali to je nemoguće. Ne bude svaka osoba i svaka okolnost iste emocije u nama, zar ne?“, napisala je Edita.

Važna podrška

Edita je istakla i koliko je period nakon porođaja zahtjevan.

„Prošlo je nešto više od mjesec dana od porođaja carskim rezom. Devet mjeseci trudnoće, operacija, rana, bolne grudi, dojenje, hormoni, strahovi i potpuno novi život. Ženi nekada treba i do godinu dana da se oporavi, a okruženje često očekuje da se sve odmah vrati u normalu“, navela je.

Naglasila je koliko je u prvim mjesecima nakon porođaja važno imati ljude kojima vjerujete.

„Dok si neispavana, u bolovima i pokušavaš shvatiti radiš li išta kako treba, nekada ne stigneš ni jesti, istuširati se ili otići na miru u toalet. Sve se promijeni, a od tebe se očekuje da se ponašaš kao da nije“, napisala je.

Dodala je da žene u tom periodu trebaju biti okružene ljudima uz koje se osjećaju sigurno.

„Zato je važno koga puštamo blizu sebe dok smo najranjiviji. Okružite se ljudima pored kojih ne morate biti na oprezu, onima koji vas neće dodatno povrijediti kada ste slabi. To je lijek za period nakon porođaja“, poručila je.

Edita je zahvalna ženama koje su joj bile podrška i pomogle joj da se pripremi za novu životnu ulogu.

„Imam sreću da sam okružena divnim ženama koje su me pripremale i, ako nikada nisi potpuno spreman, dovoljno je da te neko vidi i zagrli, riječima, toplinom, tišinom“, navela je.

U svom duhovitom stilu priznala je i da joj nije lako prepustiti bebu drugima.

„Ja sam, doduše, kontrol-frik i bebu ne dam nikome. To nemojte“, napisala je kroz šalu.

Porodica najveća snaga

Iako je neispavana, Edita kaže da se danas osjeća bolje i ispunjenije.

„Danas sam bolje. Neispavana, ali ispunjena. Porodicu za kojom sam godinama tragala sada imam kod kuće. Kažu da je dom tamo gdje si ti. I tačno je“, poručila je.

Ženama koje trenutno prolaze kroz prve mjesece majčinstva uputila je posebnu poruku:

„Ženama koje tek prolaze kroz ovo: proći će. Znam da ponekad djeluje kao da neće, ali faze prođu. A nagrada je bezvremenska.“

Edita je dodala i da joj se kilaža vratila, uz duhovitu opasku da tijelo pamti.

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a podršku su joj pružile i poznate mame.

Nova drama sa sestrom

Editino oglašavanje uslijedilo je nakon nove porodične drame sa sestrom Indi. Indira Aradinović nedavno je poručila da je „precrtala“ Editu i njihovu majku, tvrdeći da se tokom života osjećala neprihvaćeno.

Indi je poručila da joj „nikada nisu bile dovoljne“ i da je zbog svega odlučila da prekine odnos s njima. O detaljima sukoba nije željela mnogo govoriti, ali je istakla da ju je Edita razočarala.

Edita se u najnovijoj objavi nije direktno osvrnula na sukob sa sestrom, već je pažnju usmjerila na majčinstvo, oporavak i porodicu koju je, kako kaže, godinama željela.

(Avaz)