Osam znakova koji pokazuju da mačka pokušava da vas utješi

Mačke često znaju kada se njihovi vlasnici ne osjećaju dobro.

Možda ste imali težak dan pa ste se neraspoloženi sklupčali na kauču. Iako mačka vjerovatno ne razumije šta vas tačno muči, može da prepozna promjenu u vašem ponašanju i ostane blizu vas kada vam je potrebna utjeha.

Iako mačke imaju mnogo načina da pokažu privrženost, neka njihova ponašanja zapravo predstavljaju pokušaj da vas utješe. Bihevioristi kažu da takvi postupci, iako ne rješavaju vaše probleme, predstavljaju važne znakove povjerenja i povezanosti. Sljedeći put kada budete imali loš dan, obratite pažnju na ove suptilne znakove kojima vam ljubimac poručuje da niste sami.

Osam mačjih načina da vas utješe

Kada mačka tokom teškog dana odluči da se sklupča tik uz vas, to može biti snažan znak naklonosti, povjerenja i povezanosti. To je i njen način da vam bez riječi iskaže ljubav.

„Mačke su veoma osjetljive na promjene u našoj rutini i govoru tijela, pa često traže blizinu vlasnika kada osjete da nešto nije u redu“, kaže za „ParadePets“ veterinarka dr Nita Vasudevan.

Vaša mačka možda ne zna zašto ste tužni, ali primjećuje da ste tiši ili da više vremena provodite sami. Prisustvo poznatog bića može težak trenutak učiniti manje usamljenim, a to je jedan od ključnih načina na koje mačke pokazuju privrženost ljudima kojima vjeruju.

Prede uz vas

Zvuk mačjeg predenja dok leži uz vas može biti nevjerovatno umirujući.

„Iako mačke predu iz mnogo razloga, najčešće to rade kada su opuštene i kada im je prijatno uz nekoga kome vjeruju“, kaže veterinar dr Nejtanijel Rakeštrou.

Ako vaša mačka prede dok je priljubljena uz vas, to jednostavno može značiti da se osjeća sigurno i zadovoljno. Ponekad je malo predenja upravo ono što vam je potrebno nakon napornog dana.

Polako trepće

Ako vas mačka gleda i pritom polako zatvara i otvara oči, smatrajte to malim mačjim ljubavnim pismom. Sporo treptanje jedan je od najočiglednijih znakova da se uz vas osjeća sigurno i jedan od najljepših primjera mačjeg govora tijela.

„Kada mačka uputi te spore, opuštene treptaje, to je tihi izraz povjerenja koji jača vezu između ljubimca i vlasnika“, objašnjava Rakeštrou.

Veterinarka dr En Hohenhaus dodaje da se sporo treptanje može smatrati pozitivnim emocionalnim odgovorom.

„Sužavanje mačjih očiju pri sporom treptanju slično je onome što se događa s ljudskim očima kada se iskreno nasmijemo“, kaže ona.

Prati vas u stopu

Neke su mačke sasvim zadovoljne same sa sobom. Zato, kada vaša inače nezavisna mačka odjednom postane vaša sjenka, to može biti posebno dirljivo.

„Blizina im omogućava da ostanu povezane, a mnogim ljudima takvo stalno društvo pruža utjehu“, kaže Rakeštrou.

Bilo da vas prati do kuhinje ili se sklupča u blizini dok radite, njeno prisustvo nježan je podsjetnik da imate prijatelja uz sebe.

Nježno vas gura glavom

Taj mali sudar čelom možda izgleda smiješno, ali zapravo je riječ o veoma srdačnom ponašanju.

„Mačke mirisnim žlijezdama na licu ostavljaju svoj miris na poznatim ljudima i predmetima, a trljanjem glave učvršćuju tu vezu“, objašnjava Vasudevan.

Drugim riječima, kada vas mačka nježno gurne glavom, ona vas označava kao nekoga ko joj je blizak i kome vjeruje.

„Masira“ vas šapama

Vjerovatno nema ničeg utješnijeg od srećne mačke koja se smjesti u vaše krilo i ritmično pomjera šape, što se često naziva i „pravljenjem keksića“.

Ovo ponašanje potiče iz najranijeg perioda života, a nastavlja se i u odraslom dobu kada se mačke osjećaju sigurno i zadovoljno.

Za mnoge mačke to je umirujuća radnja povezana sa osjećajem opuštenosti.

„Gledati ili osjećati opuštenu mačku kako vas ‘masira’ u krilu može djelovati izuzetno smirujuće“, kaže Rakeštrou.

Donosi vam igračku

Ako vam mačka spusti omiljenu igračku pred noge kada ste loše volje, možda pokušava da vas oraspoloži ili vas jednostavno poziva na druženje.

„Možda vas pozivaju na interakciju ili sa vama dijele nešto što im je dragocjeno“, kaže Vasudevan.

Zato, kada vam mačka ponosno donese svoj poklon, slobodno ga prihvatite.

„Iako time ne pokušavaju da riješe vaše probleme, to je često društveni poziv na interakciju koji čovjeku može pomoći da skrene misli sa stresa“, dodaje Rakeštrou.

Jednostavno je uz vas

Ponekad je najljepša stvar koju mačka može da uradi – ništa. Njeno tiho prisustvo jedan je od najjednostavnijih načina na koje pokazuje ljubav i pruža utjehu.

Možda će samo leći pored vas ili se smjestiti u blizini, ne tražeći ništa zauzvrat.

„Ne moraju neprestano da budu u interakciji sa vama. Već i njihovo tiho prisustvo može pružiti utjehu tokom teških dana“, kaže Rakeštrou.

Vaša mačka ne mora da zna šta tačno nije u redu da bi bila uz vas. Ponekad ostaje tu jednostavno zato što to želi.

„Mačke ne pokazuju ljubav uvijek na velik i očigledan način“, kaže Vasudevan i zaključuje: „Odluka da dijele svoj prostor sa vama često je znak da se osjećaju sigurno i povezano.“

(Kurir)