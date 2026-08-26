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Iz Haga još nema ljekarskih izvještaja o stanju generala, rok produžen za još 24 časa

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:51

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Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала, рок продужен за још 24 часа

Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Srni Mladićev sin Darko.

"Dobili smo izveštaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog, koji je dobio produženje roka za još 24 časa", naveo je Darko.

On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra, ali da je vjerovatnije da će se to desiti u petak, 28. avgusta.

Porodica generala Mladića ponovo je u ponedjeljak, 24. avgusta, podnijela zahtjev za njegovo puštanje iz haške pritvorske bolnice na liječenje u Srbiji zbog veoma teškog zdravstvenog stanja, a nakon izvještaja srpskog ljekara koji je prošle sedmice utvrdio propuste na nivou nesavjesnog liječenja.

Na osnovu izvještaja srpskog doktora porodica je podnijela novi zahtjev, a predsjednik Haškog mehanizma sudija Gati Santana je naredila da se tamošnji pritvorski i nezavisni ljekari izjasne o izvještaju srpskog doktora u roku od 24 časa.

Porodica je više puta podnosila zahtjev za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji, ali su odbijani, a posljednji put 20. avgusta, prenosi Srna.

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Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

Darko Mladić

Haški tribunal

liječenje

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