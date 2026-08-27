Kreće novi vreli talas: Izdato upozorenje na veliku opasnost

Republički meteorološki zavod Srbije oglasio se rano jutros i upozorio na ulazak u period kada se očekuju ekstremno visoke temperature, a to su naredna dva dana kada su najavljene temperature iznad 35 stepeni.

Do kraja avgusta i početkom septembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 30 do 35 stepeni, a u petak i subotu (28. i 29. avgusta), kao i u ponedjeljak (31. avgusta), u većini krajeva ponovo iznad 35 stepeni, naveo je RHMZ.

Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara

Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vjetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, saopštio je RHMZ.

Meteorološko upozorenje za Deliblatsku pješčaru za 28. i 29. avgust

Od sredine dana u petak (28. avgusta) na području Deliblatske pješčare počeće da duva umjeren i jak jugoistočni vjetar, sa udarima od 10 do 14 m/s (od 35 do 50 km/č).

Tokom noći ka suboti i u subotu (29. avgusta) očekuje se dodatno pojačanje vjetra, sa udarima u većem dijelu pješčare od 15 do 17 m/s (od 50 do 60 km/č), a kratkotrajno i lokalno i oko 20 m/s (oko 72 km/č), naveo je RHMZ.

Tokom oba dana minimalne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će maksimalne biti oko i malo iznad 35 stepeni.

Ovakvi uslovi doprinijeće daljem ubrzanom isušivanju vegetacije, odnosno gorivog materijala, zbog čega će meteorološki uslovi biti veoma nepovoljni sa aspekta nastanka i naročito brzog širenja požara na otvorenom.

Prognozirani udari vjetra biće najjači u posljednjih mjesec dana, tokom kojeg su na ovom području učestalo bilježeni požari.

Lokalne padavine koje se prognoziraju u subotu poslije podne i u nedjelju (29–30. avgusta) ne očekuju se u količini koja bi mogla značajnije da poboljša meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika, naročito imajući u vidu da će se period temperatura iznad prosječnih vrijednosti nastaviti i u narednim danima.

Udari jugoistočnog vjetra će u nedjelju djelimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalje duvati umjeren, povremeno pojačan jugoistočni vjetar, brzinom od 5 do 10 m/s.

Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske pješčare, gdje se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vjetra.

Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se i u drugim dijelovima Srbije, gdje se takođe prognozira povremeno pojačan vjetar, ali slabijeg intenziteta u odnosu na južni Banat, zaključio je RHMZ.

(b92)