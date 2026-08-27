"Borac" protiv "Vikingura" za Ligu konferencija

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Fudbaleri banjalučkog "Borca" večeras u Banjaluci dočekuju islandski "Vikingur" u revanš meču plej-ofa Lige konferencija, u kojem će pokušati da obezbijede plasman u ovo evropsko takmičenje.
"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina rezultatom 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.
Trener Banjalučana Vinko Marinović kaže da posao još nije završen i da očekuje težak meč, te naglašava da će igrači njegovog tima morati da budu maksimalno koncentrisani.
Meč na "Gradskom stadionu" zakazan je u 20.30 časova, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
12
13
03
12
58
Trenutno na programu