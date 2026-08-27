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"Borac" protiv "Vikingura" za Ligu konferencija

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:10

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"Борац" против "Викингура" за Лигу конференција
Foto: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog "Borca" večeras u Banjaluci dočekuju islandski "Vikingur" u revanš meču plej-ofa Lige konferencija, u kojem će pokušati da obezbijede plasman u ovo evropsko takmičenje.

"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina rezultatom 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.

Trener Banjalučana Vinko Marinović kaže da posao još nije završen i da očekuje težak meč, te naglašava da će igrači njegovog tima morati da budu maksimalno koncentrisani.

Meč na "Gradskom stadionu" zakazan je u 20.30 časova, prenosi Srna.

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FK Borac

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