"Borac" protiv "Vikingura" za Ligu konferencija

Fudbaleri banjalučkog "Borca" večeras u Banjaluci dočekuju islandski "Vikingur" u revanš meču plej-ofa Lige konferencija, u kojem će pokušati da obezbijede plasman u ovo evropsko takmičenje.

"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina rezultatom 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.

Trener Banjalučana Vinko Marinović kaže da posao još nije završen i da očekuje težak meč, te naglašava da će igrači njegovog tima morati da budu maksimalno koncentrisani.

Meč na "Gradskom stadionu" zakazan je u 20.30 časova, prenosi Srna.