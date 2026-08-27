Poznati svi učesnici Lige šampiona – nekoliko iznenađenja

Završeni su posljednji mečevi plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, pa je poznato svih 36 učesnika koji će se boriti za najvrijedniji klupski fudbalski trofej.

AEK je opravdao ulogu favorita protiv Levskog i vratio se u Ligu šampiona, dok je Dinamo kiksnuo u Norveškoj i moraće u Ligu Evrope.

Fenerbahče je napravio podvig i slavio u Lionu, obezbijedivši mjesto u eliti, dok je posljednje mjesto poslije produžetaka pripalo Slovanu.

Tako je kompletiran žrijeb za prvu fazu Lige šampiona, koja će ponovo biti igrana u formi lige sa 36 klubova.

Konkurencija će biti izuzetno jaka, iako je tokom kvalifikacija bilo određenih iznenađenja, naročito u posljednjem kolu.

Najviše predstavnika imaće Engleska i Španija, po pet, dok su Sabah, Komo, LASK i Viking prvi put obezbijedili nastup u društvu najboljih.

Titulu brani PSŽ, koji je dvije godine zaredom dolazio do naslova prvaka Evrope, dok je lista ekipa koje imaju kvalitet da im pomrse račune nešto duža.

Žrijeb za ligašku fazu Lige šampiona biće održan u četvrtak u 18.00 časova, kada će svaki učesnik saznati imena osam protivnika.

Sastav svih šešira

Prvi šešir: Pari Sen Žermen, Bajern Minhen, Real Madrid, Liverpul, Mančester siti, Inter, Arsenal, Barselona, Atletiko Madrid.

Drugi šešir: Borusija Dortmund, Roma, Sporting Lisabon, Porto, Klub Briž, Real Betis, PSV Ajndhoven, Aston vila, Mančester junajted.

Treći šešir:Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Šahtjor Donjeck, Fenerbahče, Galatasaraj.

Četvrti šešir:Slavija Prag, Štutgart, LASK Linc, Komo, Lans, Sabah, Viking, AEK, Slovan Bratislava.

(RTS)