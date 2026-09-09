Vodu od kuvanog krompira nikako ne bacajte, evo i zašto

Voda od kuvanog krompira ne mora da završi u sudoperi čim skuvate ručak. Umjesto da je bacate, sačuvajte je jer može biti korisna za čišćenje masnih i zaprljanih površina u domu.

Skrob koji ostaje u vodi može pomoći da se neke nečistoće lakše uklone, pa ovaj jednostavan trik vrijedi isprobati prije nego što posegnete za sredstvima iz prodavnice.

Zašto skrobna voda može da pomogne kod masnoće

Kada se krompir kuva, dio skroba prelazi u vodu i upravo zbog toga ona može biti korisna za čišćenje. Ako je ostavite da se malo prohladi, možete je preliti preko masne površine i ostaviti nekoliko minuta da d‌jeluje.

Naslage tada mogu da omekšaju, pa ih je lakše obrisati krpom, bez dugog ribanja i struganja.

Voda od kuvanog krompira vraća sjaj staklu i escajgu

Ovd‌je je efekat najvidljiviji. Potamneli escajg, srebrne kašike od bakine sveske, mesingane kvake, sve to potopite u toplu vodu od krompira na pola sata. Tamni sloj se olabavi i skine mekom krpom.

Za staklo, tegle i vitrine, uzmite procijeđenu, mlaku vodu bez komadića krompira, sipajte u raspršivač i prebrišite. Suvom pamučnom krpom pređite odmah, dok je površina još vlažna. Sjaj ostaje bez tragova.

Koje mrlje zaista popuštaju, a koje nikad neće

Skrob najbolje radi na tri stvari koje muče sve nas u kuhinji:

zagorjela masnoća na dnu šerpe i na rešetki šporeta

tamne naslage na escajgu, aluminijumskim šerpama i mesingu

zamašćene pločice iznad ringle i vrata kuhinjskih elemenata

Ne očekujte čuda na kamencu u bojleru ni na plijesni na zidu kupatila. To su druge priče i skrob tu nema šta da traži.

Najveća greška je što se voda ostavi da se ohladi, pa se poslije koristi mlaka i mrtva. Hladna skrobna voda samo razmaže masnoću i ostavi ljepljiv film koji privlači prašinu.

Kako iskoristiti vodu od krompira

Kuvajte krompir kao i uvijek, ali posolite ga tek pri kraju ili ga solite u tanjiru. Jaka slana voda ostavlja bijele tragove na staklu i nagriza aluminijum.

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Vodu procijedite kroz cjediljku, sipajte u staru teglu od ajvara i držite je na ringli dok je topla. Iskoristite je isti dan, jer skrobna voda već sutradan počne kiselo da miriše.

Ako vam pretekne, prospite je u sifon sudopere dok je vrela, jer omekšava masne naslage u odvodu.

Kako ovaj trik može da vam uštedi novac

Nije poenta u tome da štedite na svemu, već da ne kupujete novo sredstvo za svaki mali problem.

Odmašćivač, sprej za staklo i sredstvo za tvrdokorne naslage često se koriste gotovo svakodnevno, a voda od kuvanog krompira može da posluži za dio tog čišćenja. Već je imate u šerpi, pa vas ne košta ništa dodatno.

Još jedna prednost je što nema jakog mirisa koji ostaje u kuhinji nakon čišćenja. Zato ovaj jednostavan trik može biti posebno praktičan u manjim prostorima.

I obratite pažnju na još jedan detalj: za brisanje koristite običnu pamučnu krpu i površinu dobro prebrišite čistom vodom, kako skrob ne bi ostao na njoj, piše Krstarica.