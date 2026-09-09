Зељковић за АТВ: Станивуковић град претворио у маркетинг, а изгубио листу приоритета

Аутор:Милена Грубор
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Бањалука се у последњих шест година претворила у политички маркетинг, док је градска администрација на челу са Драшком Станивуковићем изгубила листу приоритета, истакао је одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић у гостовању на АТВ-у.
Зељковић је на самом почетку гостовања у емисији АТВ-а "Центар дана" одао признање бањалучким ватрогасцима који се даноноћно боре са пожарима током једног од најтоплијих љета у последњих неколико година, нагласивши да су Скупштина града и Град претходних година издвајали средства за опрему, људство и подмлађивање кадра. Међутим, упозорава да је граду потребан далеко озбиљнији и стручнији приступ ванредним ситуацијама.
"Имали смо политичке приче око неких кампова на Мањачи и ту смо потрошили доста времена на ствари које су чист маркетинг. Морамо да се више фокусирамо и укључимо што више образованих и стручних кадрова у градску администрацију који ће моћи да предвиде дешавања попут ових пожара и да пратимо европске и свјетске трендове", рекао је Зељковић.
Коментирајући бројне комуналне и инфраструктурне проблеме у граду, Зељковић подсећа да су и сами сарадници градоначелника признали да у Бањалуци постоји преко 100 отворених питања.
"Прије годину дана позвао сам и градску администрацију и самог градоначелника да сви заједно сједнемо за сто и скупштинска већина и Град. Да попишемо све те проблеме, одредимо 100 приоритета и видимо на који начин да их рјешавамо. То је суштина политике да помогнемо грађанима и повећамо квалитет живота. Нисам политички некоректан да кажем да ништа није урађено. Урађени су капитални пројекти, од моста у Чесми до кружних раскрсница, али су они рађени у сарадњи са Владом Републике Српске и 'Путевима РС' који су све то финансирали. Тиме су републичке институције показале одговорност према Бањалуци, али је сам градоначелник изгубио листу приоритета", нагласио је Зељковић.
Зељковић је одбацио тврдње да скупштинска већина предвођена СНСД-ом опструише развој града, истичући да је Станивуковић то искористио за прављење политичке жртве.
"Па наравно да је то политички маркетинг. Градоначелник је у свом првом мандату дешавања у Скупштини искористио да од себе направи жртву и оптужи СНСД за блокаде, што је апсолутно нетачно. Скупштина града ради и доноси важне одлуке без којих град не би могао функционисати, укључујући и сами буџет. Да је СНСД желио да блокира град, буџет не би био усвојен и све би стало", рекао је Зељковић.
Зељковић је позвао на политичку нормалност и одговорност према свим грађанима Бањалуке, подсећајући на бројна неиспуњена обећања градске власти.
"Политика је озбиљна ствар. Мора се поштовати и то да је Станивуковић градоначелник, али и да скупштинску већину чини СНСД са коалиционим партнерима са преко двије трећине подршке. Скупштина ради свој посао, слуша грађане и ниједну одлуку која је била у интересу грађана нисмо одбили. С друге стране, имате градоначелника који је обећавао све од 'картица пријатељства', преко градске болнице, па до низа других пројеката које није испунио, па му је најлакше да кривца тражи у политичким супарницима", додао је Зељковић.
На крају је поручио да грађани морају јасно да знају гдје лежи одговорност за управљање Бањалуком.
"Константно понављамо исте ствари, али грађани морају да разумију да је извршна власт у рукама Драшка Станивуковића. Он обавља најодговорнију позицију, најодговорнији је за све што се дешава у граду и он одлучује о томе да ли ће нешто бити урађено или не. Ми као Скупштина доносимо одлуке, сугеришемо, слушамо грађане и усвајамо буџет, али је реализација на градској администрацији", закључио је Зељковић за АТВ.
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