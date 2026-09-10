Agencija za agrarna plaćanja: Više od 14 miliona za stočarsku proizvodnju

Veliki dio sredstava koja će Agencija za agrarna plaćanja isplatiti ove godine, izdvojen je za stočarsku proizvodnju, kaže Rajka Jokanović, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja RS.

"Veliki dio sredstava, odnosno 14,8 miliona KM je izdvojen za stočarsku proizvodnju, kao i za biljnu proizvodnju u iznosu od 4,5 miliona, gdje najviše prijava imamo za navodnjavanje", kaže Jokanović za ATV.

Kako navodi, više od 17 miliona KM je rezervisano za preradu poljoprivrednih proizvoda.

"Veliko je interesovanje i za preradu, bilo da se radi o preradi poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvima ili prerađivačko-prehrambenom sektoru za šta je rezervisano preko 17 miliona", kaže Jokanović i dodaje:

"Imamo značajan iznos, od dva miliona, za postavljanje solarnih panela, na proizvodnim objektima, kao i za opremanje ribogojilišta u iznosu preko jedan milion KM".