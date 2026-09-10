Logo

Смјештена у загрљају ријека: Козара - Спој историје, нетакнуте природе и авантуре

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 15:28

Коментари:

0
Козара обиљежавање годишњице страдања
Фото: ATV

Планина Козара, с правом названа „зеленом љепотицом“ Крајине, смјештена је у загрљају ријека Уне, Сане, Саве и Врбаса.

У самом срцу ове планине налази се Национални парк Козара, који још од 1967. године поноснo носи ову титулу и дио је престижне европске федерације националних паркова EUROPARC.

На површини од 3.494 хектара, уз посебно ловиште које се простире на чак 16.000 хектара, Козара представља права планинска плућа регије и оазу за све љубитеље природе.

Централним дијелом планине доминира Мраковица - заравњени плато на којем се налази Меморијална зона изграђена 1972. године у знак сјећања на борце и народ Поткозарја страдале у Другом свјетском рату.

Овај меморијални комплекс, сачињен од музеја, споменика и зида са угравираним именима страдалих, и данас је мјесто гдје се одржавају упечатљиви историјски часови посвећени великој епопеји слободе.

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, Козара својим посјетиоцима нуди богате садржаје током цијеле године. Прелијепи амбијент густих шума пружа идеалне услове за планинарење уз уређене руте у трајању од 45 минута до 6 сати, док су за љубитеље адреналина доступни параглајдинг, кањонинг и спортско пењање.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да Козара током зимских мјесеци постаје право ски-уточиште, са стазом на Мраковици дужине 800 метара, функционалним ски-лифтовима, уређеном стазом за дјецу и популарним ноћним скијањем.

Било да желите да истражите њену богату историју или уживате у сњежним и љетним планинским авантурама, Козара вас чека широм отворених врата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

Козара

национални парк

Мраковица

Туризам

Коментари (0)

Више из рубрике

ОЦ Јахорина

Република Српска

Олимпијска љепотица која осваја: Јахорина - ваша дестинација за све сезоне

49 мин

0
Саво Минић у Шековићима

Република Српска

Минић: Улагање у сигурност утиче на квалитет живота

54 мин

1
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Република Српска

Отворен Центар за цистичну фиброзу - за свеобухватнију заштиту обољелих

1 ч

0
Денис Бојић интервју Италија

Република Српска

Реномирани италијански медиј објавио интервју са директором Меморијалног центра Српске

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Кремљ: Украјина је "отворила Пандорину кутију"

16

01

Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу

15

56

Спремите се: Објављена прогноза до самог краја септембра

15

55

Додик: Неће Хелез да говори Србима шта смију, а шта не

15

53

Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима