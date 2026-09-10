Смјештена у загрљају ријека: Козара - Спој историје, нетакнуте природе и авантуре

Аутор:АТВ редакција
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Планина Козара, с правом названа „зеленом љепотицом“ Крајине, смјештена је у загрљају ријека Уне, Сане, Саве и Врбаса.
У самом срцу ове планине налази се Национални парк Козара, који још од 1967. године поноснo носи ову титулу и дио је престижне европске федерације националних паркова EUROPARC.
На површини од 3.494 хектара, уз посебно ловиште које се простире на чак 16.000 хектара, Козара представља права планинска плућа регије и оазу за све љубитеље природе.
Централним дијелом планине доминира Мраковица - заравњени плато на којем се налази Меморијална зона изграђена 1972. године у знак сјећања на борце и народ Поткозарја страдале у Другом свјетском рату.
Овај меморијални комплекс, сачињен од музеја, споменика и зида са угравираним именима страдалих, и данас је мјесто гдје се одржавају упечатљиви историјски часови посвећени великој епопеји слободе.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, Козара својим посјетиоцима нуди богате садржаје током цијеле године. Прелијепи амбијент густих шума пружа идеалне услове за планинарење уз уређене руте у трајању од 45 минута до 6 сати, док су за љубитеље адреналина доступни параглајдинг, кањонинг и спортско пењање.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да Козара током зимских мјесеци постаје право ски-уточиште, са стазом на Мраковици дужине 800 метара, функционалним ски-лифтовима, уређеном стазом за дјецу и популарним ноћним скијањем.
Било да желите да истражите њену богату историју или уживате у сњежним и љетним планинским авантурама, Козара вас чека широм отворених врата.
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