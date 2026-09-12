Asistentima bolji status, djeci više podrške

Angažovanje asistenata ugovorom o radu, definisanje stepena edukacije asistenata i dodatan vid obrazovanja – to su zahtjevi koje je Udruženje "Djeca svjetlosti" uputilo Ministarstvu prosvjete i kulture.

Odgovor na inicijativu, kažu, još nisu dobili. U međuvremenu, na ono što su dobili potvrdan odgovor jeste da ministarstvo sprovodi analizu o angažovanju asistenata u Republici Srpskoj.

"Dakle, koja vrsta asistenata je najviše potrebna da li je tu riječ o asistentima koji pružaju samo tehničku podršku djeci sa poteškoćama u razvoju ovdje je uglavnom riječ o djeci sa fizičkim invaliditetima ili pak o autizmu ili drugim vrstama poremećaja tog spektra", rekla je Daniela Višnjić Janković, pravnica i članica udruženja Djeca svjetlosti.

Kada se završi uvid u stanje u zemljama okruženja, planira se i bolje definisanje položaja asistenata u Republici Srpskoj.

"Kao što je navedeno na sastanku pomenuta procjena će se vršiti početkom nove školske 2026/2027. godine. Na osnovu dobijenih rezultata i sprovedene analize, te uz sagledavanje iskustava zemalja u regionu, Ministarstvo će pristupiti aktivnostima na preispitivanju postojećih zakonskih rješenja kojima je definisano angažovanje asistenata. Cilj ovih aktivnosti je unapređenje sistema podrške i stvaranje što kvalitetnijih uslova za vaspitanje i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

I povrh svega, još uvijek postoji veliki problem učestalog mijenjanja asistenata, što dodatno otežava funkcionisanje djece sa smetnjama u razvoju. Daniela Višnjić Janković kaže da djeca iz spektra autizma teško podnose promjene uobičajene rutine i veoma teško prihvataju nove osobe.

"To može da ima negativan efekat na inkulzivno obrazovanje toga djeteta, može da izazove regresiju, probleme u ponašanju u saradnji sa nastavnicima i u svakom slučaju prilično negativne posljedice i nadamo se da ćemo ih izbjeći ovom izmjenom propisa", dodaje Višnjić Janković.

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Pored učestalog mijenjanja, jedan od glavnih problema je, kaže Dijana Radić, i to što asistenti nemaju gotovo nikakav vid edukacije. Snalaze se kako znaju i umiju, a odgovarajuću edukaciju, kaže, nemaju ni nastavnici.

"Ja sam imala drugačiju pozadinu ja sam počela da volontiram u udruženju Djeca svjetlosti namijenjenom za rad sa djecom i odraslim iz spektra autizma pa sam imala neku sliku šta me može dočekati međutim koliko god sam spremna na takav rad vi ne znate šta vas čeka u razredu vi niste pripremljeni na to i morate da se postavite kao učitelj i da drugim nastavnicima koji imaju 30ak godina radnog staža da objašnjavate kako treba raditi s nečim što je njima potpuno nepoznato", rekla je Dijana Radić, master psihologije.

Iz Udruženja "Djeca svjetlosti" ukazuju i na dnevno zbrinjavanje djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju. Napredak vide, ali kažu da je potrebno uložiti dodatan napor, jer onog trenutka kada završe svoje obrazovanje, mogućnosti za njihovu dalju socijalnu inkluziju ostaju veoma ograničene. Zato je, smatraju, i tom pitanju potrebno posvetiti veću pažnju