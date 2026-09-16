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Sedam republikanskih kongresmena glasalo za okončanje rata sa Iranom

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16.09.2026 07:20

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Седам републиканских конгресмена гласало за окончање рата са Ираном
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Sedam republikanaca u Predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtijeva od američkog predsjednika Donalda Trampa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu mjeru, ovoga puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali.

Posljednje dvije takve rezolucije podržala su po četiri glasa iz Republikanske stranke, a povećanje broja republikanaca koji su se u poslednjem glasanju pridružili demokratama predstavlja snažnu političku kritiku načina na koji Trampova administracija postupa u ratu sa Iranom, samo nekoliko nedjelja pre srednjoročnih izbora, prenosi danas CNN.

Glasanju za rezoluciju kojom se od Trampa zahtijeva da okonča rat sa Iranom pridružila su se tri nova kongresmena iz Republikanske stranke, Marijanet Miler-Miks i Zak Nan iz Ajove, kao i Nensi Mejs iz Južne Karoline.

Za prethodne rezolucije, kao i za posljednju, glasali su i republikanski kongresmeni Tomas Masi iz Kentakija, Tom Baret iz Mičigena, Voren Dejvidson iz Ohaja i Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije.

"Neću podržati još jedan rat bez kraja. Možemo braniti Amerikance, vršiti pritisak na Iran i težiti miru, dok istovremeno osiguravamo da Kongres ispuni svoju ustavnu odgovornost", rekao je kongresmen Zak Nan u objavi na platformi X nakon glasanja.

Rezolucije koje samostalno usvoji donji dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država nisu pravno obavezujuće za predsjednika SAD, one nemaju snagu zakona i služe isključivo kao zvaničan izraz stava, mišljenja ili političke volje Predstavničkog doma.

(Tanjug)

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