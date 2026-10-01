Zbog AI fotografije prijeti mu 10 godina zatora

Danas AI može da napravi fotografije koje je ponekad teško razlikovati od stvarnih, ali jedan slučaj iz Singapura pokazuje koliko ozbiljne posljedice može imati širenje takvog sadržaja.

Tridesetogodišnji Je Lin iz Mjanmara suočava se sa zatvorskom kaznom nakon što je navodno podijelio AI-generisanu fotografiju krokodila u blizini popularnog rekreativnog područja Pandan.

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Fotografija je 20. avgusta izazvala konkretnu reakciju nadležnih. Singapurska nacionalna agencija za vodne resurse privremeno je obustavila veslanje i vožnju kanua na Pandanu dok su službe pokušavale da utvrde gdje se nalazi navodni krokodil. Tek nakon provjere ustanovljeno je da je fotografija lažna, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Je Lin se sada tereti za slanje lažne poruke, za šta prema singapurskom zakonu može da bude izrečena kazna do tri godine zatvora, novčana kazna do 10.000 singapurskih dolara ili obje kazne. Pored toga, optužen je i za ometanje pravde, za šta je predviđena kazna do sedam godina zatvora, novčana kazna ili obe sankcije. Ukoliko se tereti po obje tačke, maksimalna kazna može dostići 10 godina.

Prema navodima policije, Je Lin fotografiju nije objavio javno, već ju je navodno poslao samo jednom kolegi. Slika je, međutim, kasnije počela da se širi, što je dovelo do angažovanja nadležnih službi. Policija tvrdi i da je osumnjičeni nakon toga obrisao fotografiju i aplikaciju Gemini, koju je navodno koristio za njeno generisanje, pokušavajući da prikrije svoje postupke.

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"Policija neće oklijevati da preduzme mjere protiv svakoga ko saopštava neistine", poručile su singapurske vlasti, uz obrazloženje da ovakve informacije mogu izazvati strah među građanima i dovesti do nepotrebnog angažovanja javnih službi.

Slučaj je izazvao različite reakcije javnosti. Dio ljudi smatra da je reakcija vlasti pretjerana imajući u vidu da fotografija navodno nije prvobitno bila javno objavljena, dok se istovremeno postavlja pitanje zašto Je Lin nije obavijestio nadležne da je fotografija lažna nakon što su aktivnosti na Pandanu obustavljene.

Zanimljiv je i detalj vezan za samu AI fotografiju. Ako je ona zaista napravljena pomoću Geminija, kako navodi The Straits Times, moguće je da je sadržala nevidljivu oznaku koja pokazuje da je generisana vještačkom inteligencijom.

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Za sada nije jasno da li je takva oznaka uklonjena ili jednostavno nije proverena prije nego što je fotografija počela da se širi. Je Lin bi, prema dostupnim informacijama, trebalo da se pojavi pred sudom u novembru, a navodno planira da prizna krivicu.

(B92)