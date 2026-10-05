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Vještačka inteligencija napisala nastavak čuvenog romana

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05.10.2026 18:01

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Foto: pexels/Google DeepMind

Ruska Sberbanka objavila je danas da je pustila u prodaju nastavak čuvenog romana "Mrtve duše" Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, čiji je tekst napisala vještačka inteligencija Giga čet.

Knjiga je već dostupna za naručivanje putem interneta, a trebalo bi da se pojavi i na ruskim platformama za elektronsku trgovinu, u Moskovskom domu knjige i potom u knjižarama širom zemlje, prenosi Komersant.

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Roman pod nazivom "Mrtve duše. Drugi tom. Vaskrsenje" nastao je kao više od godinu dana dug eksperiment u kojem su učestvovali istoričari, književni stručnjaci, lingvisti i inženjeri.

Cilj je bio da vještačka inteligencija napiše nastavak djela što bliži Gogoljevom književnom stilu.

Giga čet je za potrebe projekta analizirala cjelokupna Gogoljeva djela, njegova pisma, bilješke i nacrte, ali i tekstove Aleksandra Sergejeviča Puškina, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Ivana Sergejeviča Turgenjeva.

U obuku su uključena i filozofska i biblijska djela, kao i umjetnička djela koja su imala važnu ulogu u Gogoljevom stvaralaštvu.

Rezultat je analiziran kroz 11 kriterijuma, među kojima su raznovrsnost rječnika, upotreba arhaizama i neologizama, duge rečenice i retorički pasusi, groteska, način vođenja dijaloga i prisustvo pripovjedača.

Drugi tom "Mrtvih duša" posebno je zanimljiv jer originalni nastavak nikada nije završen.

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Gogolj je pred kraj života uništio rukopis drugog djela, pa je njegov sadržaj decenijama bio predmet književnih rasprava i nagađanja.

Alat Giga čet je napravio i 21 ilustraciju za knjigu, u stilu Aleksandra Agina, umjetnika koji je ilustrovao prvo izdanje „Mrtvih duša“ za Gogoljevog života.

Projekat je dio šireg programa Sbermanke korištenja vještačke inteligencije za rad sa kulturnim nasljeđem.

Banka je ranije koristila AI za rad na nedovršenoj operi Petra Iljiča Čajkovskog "Mandragora".

(Tanjug)

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Vještačka inteligencija

roman Mrtve duše

roman

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