Kazna 2.500 evra ako nosite japanke: Evo na kojim destinacijama

Sve je više evropskih letnjih destinacija, u kojima uvode stroga pravila o nošenju japanki zbog bezbjednosti turista. Japanke su među najpopularnijom letnjom obućom na svijetu i teško da postoji praktičnija varijanta za kratku šetnju od pješčane plaže do apartmana.

Ipak, nisu svuda jednako dobrodošle - u pojedinim delovima svijeta nošenje japanki može da donese i ozbiljne novčane kazne.

Sve više popularnih turističkih destinacija uvodi ograničenja za ovu obuću, uz obrazloženje da predstavlja bezbjednosni rizik za turiste i dodatno opterećuje spasilačke službe, prenosi Daily Mail.

Ogromne novčane kazne

Najstroža pravila važe u italijanskom regionu Činkve Tere, gde je još 2019. godine uvedena zabrana nošenja japanki, sandala i druge obuće sa glatkim đonom na planinskim i pješačkim stazama. Zvaničnici su najavili i kontrole, a kazne mogu dostići i do 2.500 evra. Međutim, Italija nije jedina zemlja sa ovakvim pravilima.

U pojedinim dijelovima Španije japanke su dozvoljene na plaži, ali ne i tokom vožnje.

"Španska saobraćajna policija potvrdila je da vozači mogu biti kažnjeni sa do 200 evra ukoliko policajci procijene da obuća utiče na bezbjedno upravljanje vozilom. Pripadnici Guardia Civil imaju pravo da o tome odluče na licu mesta", upozorio je Džejkob Vederbern-Dej, stručnjak za putovanja i direktor kompanije Stasher.

Papreno i u Grčkoj

Slična pravila postoje i u drugim evropskim zemljama. U Grčkoj vozači u japankama mogu biti kažnjeni sa do 100 evra, u Francuskoj kazne mogu iznositi do 375 evra, dok i u pojedinim delovima Portugala postoje ograničenja u vezi sa ovom obućom.

Pojedine turističke atrakcije dodatno uvode sopstvena pravila. Čuvena milanska opera "La Skala", prema pisanju Guardiana, zabranila je ulazak u odjeći za plažu, dok brojni luksuzni barovi i restorani zahtjevaju elegantniju obuću.

