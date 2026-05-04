Psi lutalice "okupirali" Kupusište

Ovog jutra umjesto onih najmlađih na Kupusištu se mogao zapaziti čopor pasa lutalica, koji su se slobodno šetali te uznemirili pojedine prolaznike s obzirom da se radilo o većem broju.

Veći broj pasa lutalica mogao se vidjeti kako slobodno "maršira" gradom ovog jutra, a njihov broj, ako je suditi po komentarima građana, svakodnevno raste i zabrinjava posebno roditelje, koji strahuju da bi im djeca mogla biti napadnuta.

Čopor pasa

Da li nadležni Grada Banjaluka imaju u planu rješavanje ovog problema za sada nije poznato.

Jedino što preostaje građanima je oprez i kretanje na mjestima gdje se ne nalaze lutalice, a što će porastom broja istih, uskoro postati nemoguće.