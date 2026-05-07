Крај драме: Милица пронађена након три дана

Након што је Србију обишла вијест да је нестала Милица Милошевић из Заклопаче код Гроцке, тридесетпетогодишња жена је пронађена.
"Пронађена је у Устаничкој улици, бескрајно хвала свима" - рекли су чланови породице.
Милица је отишла из куће 4. маја око 9 часова ујутру, а на друштвеним мрежама ширио се апел за помоћ у њеном проналаску, који је на крају и уродио плодом.
