Људи у невјерици због призора на путу у Херцег Новом: ''Свемирско'' возило изазвало бројне коментаре

На путевима Црне Горе, тачније у Херцег Новом протеклих дана забиљежена је неуобичајена сцена која је привукла пажњу возача и пролазника.
Наиме, на магистрали се појавило необично “свемирско” возило, што је покренуло бројне претпоставке о томе о чему је заправо ријеч.
Како се види на снимку, објављеном на Инстаграм страници “Подгорички_времеплов”, на први поглед возило дјелује готово футуристички, али је заправо ријеч о веломобилу – посебној врсти бицикла – аеродинамичном возилу на људски погон, које возачу пружа заштиту од кише и других временских услова али и које због свог специфичног дизајна дјелује готово као да је изашло из научнофантастичног филма.
Занимљивост овог необичног возила додатно привлачи пажњу и због његове цијене која достиже око десет хиљада евра.
Иако је овакав вид превоза у појединим европским земљама све присутнији, на путевима у региону се и даље веома ријетко виђа, па многи возачи нису навикли да га срећу у саобраћају.
Због тога се апелује на додатни опрез свих учесника у саобраћају како би се избјегле потенцијалне непријатне ситуације и обезбједила потпуна безбједност на путу.
Управо необичан изглед возила привукао је велику пажњу пролазника, али и изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама.
“Брат није свјестан да се тренутно игра руског рулета”, “Кад купиш ауто са ТЕМУ-а”, “Само нам је још ово фалило по путевима”, “Је л’ ово усисивач?”, “Данас сам ово чудо обишао, иде око 20 км/х и једва се примјећује, као џак на путу”, “Је л’ ово пужомобил?” – само су неки од коментара који су се низали испод објаве.
