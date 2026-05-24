Pacijent pobjegao sa psihijatrije u Banjaluci: Ušao u Vrbas, spasila ga policija

ATV
24.05.2026 20:29

U banjalučkom naselju Obilićevo večeras je pokrenuta policijska potraga nakon dojave da je muškarac pobjegao sa Klinike za psihijatriju.

Muškarac je kod "Venecija mosta" ušao u rijeku Vrbas nakon čega je uz pomoć policijskih službenika izašao iz rijeke i odvezen u Hitnu pomoć, saznaje ATV.

Kako saznajemo, nije zadobio tjelesne povrede.

Slučaj je prijavljen u 18 časova.

