Pronađeni novi dokazi i tragovi nakon ubistva Aleksandra Nešovića

To sada je donijeto čak 70 naredbi za različita vještačenja, a vjeruje se da će upravo na taj način, tužilaštvo i policija rekonstruisati ovaj stravičan zločin.

Aleksandar Nešović upucan je 12. maja između 23 časa i ponoći u kamin sali beogradskog restorana "27" na Senjaku. Potraga za tijelom je, kako su zvaničnici rekli, trajala od trenutka kada je njegova supruga prijavila nestanak – 13.maja oko 16 časova.

Putinci – pronađen auto kojim je transportovano tijelo

U subotu, 16. maja, četiri dana nakon ubistva, jake policijske snage primijećene su u Putincima. Kako je utvrđeno, tamo je pronađen automobil marke "hjundai" koji je korišćen za transport tela ubijenog Nešovića.

Automobil je prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Policija je, tokom pretresa vozila, pronašla predmete za koje se vjeruje da su korišćeni u prikrivanju zločina poput flaša sa sonom kiselinom, hirurških rukavica. Unutar vozila primijećeni su i tragovi krvi.

Potraga u Ljukovu i Jarkovcima

Ubrzo se potraga proširila i na okolna sela – Ljukovo i Jarkovce.

U Ljukovu je pronađeno vozilo marke “folksvagen” koji je policija zaplijenila.

Vozilo je zatečeno na parkingu i inspektori, ali i forenzičari, vršili su pregled vozila.

Zatim se potraga za tijelom prebacila u Jarkovce gde su dva dana policijski službenici, zajedno sa vojskom pretraživali to područje.

Osam dana nakon potrage, policija je u Jarkovcima pronašla bure, za motorno ulje, u kojem je pronađeno zabetonirano tijelo.

Tijelo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Šta je do sada poznato

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se, kako se sumnja, Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta “27”.

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, saopšteno je iz tužilaštva, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave Saša V, kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića.

Pištolj iz kog je pucano obezbjedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran.

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevjenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Hronika Pacijent pobjegao sa psihijatrije u Banjaluci: Ušao u Vrbas, spasila ga policija

Policija je po prijavi izašla na lice mesta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dve ispaljene čaure kalibra 9 milimetara. Naknadno, policija je pronašla još jedan metak.

Mobilni telefon, za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću, pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

70 naredbi za vještačenje

Kako je ranije saopštilo VJT, ovo tužilaštvo je do sada donijelo ukupno 70 naredbi za različita vještačenja.

Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza.

Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mjestu izvršenja krivičnog djela – u kamin sali restorana „27“.

Doneto je i 13 naredbi za DNK vještačenja, od kojih se 10 odnosi na veštačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu "27".

Dve naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu "27", a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N.

Srbija Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

Takođe donijeta je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

Donijeta je i naredba za informatičko veštačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, zatim tri naredbe za pretresanje: jedna za pretres restorana "27", jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi.

Takođe je donijeta naredba za fizičko-hemijsko vještačenje i 12 zahteva za listing.

Donijete su i 24 naredbe za vještačenje oduzetih mobilnih telefona.

Do sada 11 osoba uhapšeno

Saša Vuković (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Srbija Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

P.U. (20) se tereti za krivično delo – Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Milić je iznio svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svjedoke i zbog sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smijenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, rekao je da su "svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku".

Saslušan i bivši načelnik UKP

Kako je Blic pisao, Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je na informativni razgovor.

Kako se saznaje, Nemanja Đuran navodno nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva.

Đuran je nakon informativnog razgovora pušten.

Imovina vrijedna 2,5 miliona evra

Osumnjičena Danka se na društvenim mrežama nerijetko hvalila luksuznim putovanjima, ali i luksuznim poklonima koji je, kako je napisala, dobila od supruga, osumnjičenog Saše Vukovića.

Kako je tvrdio Kurir pozivajući se na saznanja “dobro obavještenog izvora”, Vuković je u periodu od 2014-2025 godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrijednosti oko 2.500.000 evra, dok je u istom periodu, prodavao dio nepokretnosti za iznos od 750.000 evra

Navodno, ovaj bračni par živi u luksuznoj vili na svega 400 metara od restorana u kojem se dogodilo ubistvo.