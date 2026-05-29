Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

Портпарол румунског Министарства националне одбране (МАпН) Кристијан Поповичи објаснио је зашто војска није оборила беспилотну летјелицу која је ноћас ударила у десетоспратницу у центру румунског града Галац.
Навео је да Румунија "не може да ризикује да створи већу опасност од оне коју спречава“ и да војска има "врло строга ограничења“ у таквим ситуацијама.
Беспилотна летјелица срушила се ноћас на стамбену зграду у Галцу, што је изазвало експлозију и пожар у стану на десетом спрату. Због инцидента су издата упозорења путем система РО-Алерт за подручја Браиле Тулче и Галца.
Из ваздухопловне базе Фетешти подигнута су два борбена авиона Ф-16, уз подршку хеликоптера ИАР 330 СОЦАТ румунских ваздухопловних снага.
Портпарол Поповичи детаљно је описао слијед догађаја.
"Синоћ око 0.18 часова већ су почеле прве ваздушне предузбуне у пограничним подручјима. Ситуацију смо непрестано пратили земаљским радарима. У тренутку када су путање група беспилотних летјелица указивале на могући улазак у национални ваздушни простор, издат је РО-Алерт, односно ваздушна узбуна послата је Генералном инспекторату за ванредне ситуације, који ју је прослиједио грађанима", рекао је.
"Једна од беспилотних летјелица, чији је радарски сигнал у 1.54 ушао у национални ваздушни простор из правца Ренија, спуштала се са висине од 600 метара. Имала је и неколико скретања чији узрок покушавамо да утврдимо. Нестала је са радара јужно од града Галац, а неколико минута касније на број 112 пријављен је пожар као посљедица пада дрона на кров зграде", додао је Поповичи.
Новинари су питали зашто беспилотна летјелица није оборена.
"То је легитимно питање и грађани морају да знају да чинимо све што можемо, али војска у оваквој ситуацији има врло строга ограничења јер не можемо да ризикујемо да створимо већу опасност од оне коју спречавамо. Закон нам дозвољава отварање ватре на ове објекте коришћене у сукобу у Украјини, али под условом да се тиме штите животи становништва и имовина", изјавио је Поповичи.
Из Министарства одбране су такође прецизирали да су "пилоти авиона током цијелог трајања узбуне имали овлашћење за дјеловање по циљевима".
Министарство одбране саопштило је да су од почетка рата у Украјини у 47 наврата пронађени фрагменти беспилотних летелица на територији Румуније. Само ове године забиљежено је 12 таквих случајева.
