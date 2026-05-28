Foča nastavlja projekat "Ponosne kartice": Podrška porodicama sa troje i više djece

Grad Foča i Fondacija "Za porodicu" nastavljaju saradnju i naredne dvije godine, kroz koju će se porodicama sa troje i više djece obezbijediti "Ponosne kartice". Dogovoreno je na sastanku gradonačelnika Foče Milana Vukadinovića i predsjednika Fondacije Dragana Dakića.

U okviru projekta "Prijatelji porodice" višečlane porodice dobijaju "Ponosne kartice" koje im omogućavaju popuste prilikom kupovine roba i usluga što predstavlja mjeru podrške natalitetu i porodicama. Uskoro će biti raspisan javni poziv za prijavu porodica sa troje i više djece za dobijanje kartice, koje će podijeljene krajem jula, kada je i najveće opterćenje na budžete višečlanih porodica.

"Možemo reći da je Foča jedan pozitivan primjer koji može da služi kao obrazac ne samo za regiju, već i za cijelu Republiku Srpsku. Ono što nas posebno raduje, kao roditelje sa troje i više djece, jeste činjenica da će korisnici već na samom početku realizacije, odnosno obnove projekta u Foči, moći da koriste popuste kod partnera koji su već uključeni u ovaj program. Dinamika realizacije projekta prilagođena je tako da će podjela kartica biti organizovana u periodu kada je pritisak na porodični budžet najveći, odnosno u vrijeme pripreme školaraca za novu školsku godinu. Posebno nas raduje što će roditelji sa troje i više djece u Foči ove školske godine, pored besplatnih udžbenika obezbijeđenih uz podršku Vlade Republike Srpske i grada Foča, imati mogućnost da po znatno povoljnijim uslovima nabave i školsku opremu, odjeću, obuću i školski pribor", rekao je Dakić.

Foča je jedna od 35 lokalnih zajednica u Srpskoj koja je uključena u ovaj projekat:

"Ponosni smo što možemo da kažemo da je veliki dio Republike Srpske uključen u ovaj projekat, te da danas gotovo ne postoji regija ili oblast u kojoj nismo prisutni posredstvom saradnje sa lokalnim zajednicama. Projekat se realizuje ciklično, u dvogodišnjim periodima. Iza nas je ciklus 2024–2026. godine, tokom kojeg je 35 lokalnih zajednica bilo partner u realizaciji projekta. Trenutno se nalazimo u fazi obnove postojećih ugovora i uspostavljanja novih saradnji. Ovom prilikom pozivamo sve lokalne zajednice koje su do sada učestvovale u projektu da nastave saradnju, na dobrobit i radost porodica sa troje i više djece. Istovremeno, pozivamo i sve nove lokalne zajednice da se uključe u ovaj projekat i pruže podršku porodicama koje su temelj našeg društva", dodao je Dakić.

"Ponosne kartice" dobiće porodice sa troje i više djece, čije je bar jedno dijete mlađe od 18 godina. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović pozvao je privredne subjekte da se uključe u projekat "Prijatelji porodice", te najavio pridruživanje sportskih klubova, koji se finansiraju iz lokalnog budžeta, ovoj inicijativi

"U tom dijelu planiramo da uputimo dopis i inicijativu svim privrednim subjektima, kao i sportskim klubovima koji se finansiraju iz budžeta opštine Foča, s ciljem da i sportski kolektivi budu uključeni u projekat "Ponosna kartica". To bi podrazumijevalo dodatne pogodnosti za porodice sa troje i više djece, prije svega kroz umanjenje članarina za djecu u sportskim klubovima u iznosu od 10 do 20 odsto. Na taj način želimo da pružimo dodatnu podršku porodicama i omogućimo što većem broju djece da se bave sportom i budu dio zdravog i kvalitetnog okruženja", naglasio je Vukadinović.

Na području grada Foča žive 272 porodice sa troje i više djece.

