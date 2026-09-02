UEFA uvela revolucionarno pravilo u Ligi šampiona

Evropska fudbalska federacija (UEFA) potpisala je novi dugogodišnji ugovor s poznatom kompanijom, a koji donosi jedan potpuno novi i nevjerovatan detalj na dresovima igrača koji će prvi put zaigrati u Ligi šampionata.

Očekuje se da će ovaj potez doneti milionske iznose na tržištu kolekcionara.

Prema ekskluzivnim informacijama koje je prenio ugledni sportski novinar David Ornstajn, UEFA i poznate kompanije dogovorili su produžetak saradnje na još šest godina, tačnije do 2033. godine.

Glavni i najzanimljiviji novitet koji ovaj ugovor donosi je tzv. "Debitantski bedž" (Debuty patch). Naime, svi fudbaleri koji od ove sezone budu upisali svoj prvi, istorijski nastup u elitnom klupskom takmičenju, na svom dresu nosiće poseban prišivak.

Nakon što se utakmica završi, taj bedž će biti pažljivo skinut sa dresa i ugrađen u unikatnu kolekcionarsku karticu (tzv. "1-of-1" serija) koju će igrač lično potpisati.

Vrtoglave cifre na tržištu

Ovaj inovativni koncept već postoji i izuzetno je popularan u američkim sportovima, posebno u NBA ligi, gdje se ovakve kartice s bedžom s debitantske utakmice prodaju za nestvarne iznose.

Koliko je ovo tržište unosno, najbolje pokazuje podatak da se procjenjuje kako će jedna takva NBA kartica s "debitantskim bedžom" već sljedeće sedmice na aukciji dostići cijenu od nevjerovatnih pet miliona dolara.

Zamislite samo koliko bi u budućnosti mogla da vrijedi unikatna kartica s pravim, nošenim komadom dresa nekog novog "čuda od djeteta" iz njegovog prvog meča u Ligi šampiona.

Ovaj potez predstavlja jasnu strategiju UEFA-e da kapitalizuju na brzorastućem tržištu sportskih memorabilija, dok će fanovi i najbogatiji svjetski kolekcionari dobiti priliku da u svom vlasništvu imaju doslovno dio fudbalske istorije.