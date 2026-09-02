Nema zatvorskih kapaciteta koliko ima prijava

Staro, mlado, političari, novinari, poznati autori, ali i oni pod pseudonimom, i gdje god se nalazili... Svako ko je, čini se, spomenuo Ratka Mladića, a da nije u negativnom smislu, da li u izjavi, na društvenim mrežama ili je samo radio svoj posao, završio je u prijavama na veb stranici registar 145a.com.

Nekoliko prijava i više hiljada mejlova je stiglo i na adresu bh Tužilaštva, ali još nijedan izvještaj.

„Sve zaprimljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno. Tužilaštvo BiH u proteklom periodu nije zaprimilo nijedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, izazivanja nacionalne rasne ili vjerske mržnje razdora i netrpeljivosti iz člana 145a. od nadležnih policijskih agencija, na svim nivoima u BiH“, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Na sva naša pitanja nisu odgovorili. Zato smo pitali pravnike šta znači eventualno proces od 70, pa i više hiljada prijava. Odgovaraju, nije realno. Izjaviti saučešće nije krivično djelo.

„Međutim, poučeni iskustvom Tužilaštva BiH, ali i Suda BiH iz ranijih predmeta gdje su optuživali i osudili ljude poput gospodina Pavlovića, gospodina Miodraga Malića i drugih, gdje su pravosnažno osuđeni ljudi koji ni na koji način, takođe, nisu veličali lica osuđena za ratne zločine, očito možemo očekivati da će se provoditi neki postupci, ali sigurno ne u ovom broju“, rekao je pravnik Milan Petković.

Za taj broj nema ni dovoljno kapaciteta u zatvorima. Ako bi sve da stave iza rešetaka, barem prema trenutnom broju prijava, trebalo bi da se izgradi barem još 200 zatvora. Sigurni smo da bi slobodu, ali u drugom entitetu bi, izgleda, Srbima zabranili i Bogu da se mole...

„U hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon bdenja povodom Uspenja Presvete Bogorodice, u 19 i 45 sati, biće održan pomen preminulom slugi Božjem Ratku Mladiću. Pozivamo sve patriote da se dostojanstveno i kolektivno pomole za pokoj duše našeg generala. Paljenje svijeća u kapeli u porti Hrama. "Blago onome ko vječno živi, imao se razloga i roditi“, glasi jedna od objava na Fejsbuku.

Srpskim neprijateljima smeta jedinstvo Srba, jasan je Dragoslav Bokan. Njihov problem, kaže, nije da neko viče „Živjela, velika Srbija!“ ili „Srbija do Tokija“, to im odgovara u određenim situacijama. Međutim, kada se Srbi bez dogovora okupe...

„Ja predviđam da će na sahrani, ako uopšte bude bilo sahrane Ratka Mladića, da će doći milion ljudi i da će to biti kao veliki prasak, kao neki big beng“, rekao je reditelj Dragoslav Bokan, te dodao:

„Tamo gdje srpski narod može da se objedini, istog trenutka oni će odraditi sve što mogu da kazne, izbjegnu, udare, sruše. Zato što je jedinstvo njihov problem.“

Izuzetak nisu ni Srbi u Crnoj Gori. Tamo traže smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića samo zato što je uputio saučešće Mladićevoj porodici. Krivične prijave su podnesene protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, i mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija.

U drugom entitetu imaju potrebu za histeričnu, šizoidnu, antisrpsku kampanju. U tome se sve koristi kao alibi, kaže prvi čovjek Parlamenta Srpske.

„Nije bitno da li je umro Ratko Mladić ili da li je neki političar iz Republike Srpske rekao da je ovakva BiH neodrživa... Samo pravljenje aplikacija za stotine hiljada krivičnih prijava govori o jednoj potpunoj srbofobiji, o jednoj nesputanoj mržnji koja ne odustaje od namjere da se Republika Srpska ukine“, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.

U sarajevskim medijima kruže i uputstva građanima kako mogu da prijave veličanje Mladića. Dopune Krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, nametnute su u julu 2021. godine. Nametnuo ih je Valentin Incko, na odlasku iz BiH. Dosad je Tužilaštvo BiH podiglo osam optužnica. Dok se na sve strane veličaju ratni zločinci i zločini nad Srbima, primjena nametnutih dopuna je, čini se, rezervisana isključivo za Srbe.