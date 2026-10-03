Sutra slavimo svetitelja koji je hrišćanstvo branio i pred carem

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva 4. oktobra proslavlja Svetog apostola Kodrata, jednog od Sedamdesetorice Hristovih učenika. Istog dana obilježava se i Odanije praznika Vozdviženja Časnog krsta.
Sveti Kodrat bio je učenik velikih apostola i propovijedao je Jevanđelje u Atini, gdje je kasnije postao episkop. Potom je služio kao episkop u Magneziji.
Prema predanju, bio je veoma obrazovan i mudar čovjek, ali je svoje znanje stavio u službu hrišćanske vjere. Propovijedao je među neznabošcima i mnoge priveo hrišćanstvu.
Njegovo propovijedanje izazvalo je protivljenje, pa je zbog vjere pretrpio progon. Predanje navodi da su ga najprije tukli kamenjem, a potom zatvorili u tamnicu, gdje je stradao. Postradao je oko 130. godine, a sahranjen je u Magneziji.
Jedan od najzanimljivijih detalja iz njegovog života jeste to što je napisao odbranu hrišćanstva i predao je rimskom caru Adrijanu. Prema crkvenom predanju, njegova odbrana je ostavila snažan utisak, nakon čega je car naredio da se hrišćani ne progone bez konkretne krivice.
Sveti Kodrat u crkvenom predanju ostao je upamćen kao čovjek koji je vjeru branio ne samo riječju i propovijedanjem već i ličnim stradanjem.
Za ovaj praznik nisu zabilježeni posebni i široko rasprostranjeni narodni običaji poput onih koji postoje uz neke druge velike pravoslavne praznike. Vjernici ovaj dan prije svega provode u molitvi, odlaze u hram i prisustvuju Svetoj liturgiji.
Kao i za druge praznike posvećene svetiteljima, dan je prilika da se vjernici podsjete na njihov život i vrline, vjeru, istrajnost, praštanje i spremnost da se čini dobro.
Prema kalendaru za 4. oktobar 2026. godine, ovaj dan pada u nedjelju i nije posan.
U narodu se uz Svetog Kodrata ne vežu brojna specifična vjerovanja koja bi bila zajednička svim krajevima. Zato se tvrdnje o tome da na njegov dan „obavezno treba“ raditi ili ne raditi određene poslove ne mogu smatrati opštim pravoslavnim pravilom.
Njegov praznik više se vezuje za duhovnu snagu, istrajnost i čuvanje vjere. U tom smislu, Sveti Kodrat se može posmatrati kao primjer čovjeka koji nije odustao od svojih uvjerenja ni pred progonom i stradanjem.
U žitiju Svetog Kodrata koristi se veoma snažna slika: opisan je kao „jutarnja zvijezda usred oblaka“, čime se simbolično predstavlja njegova uloga u širenju hrišćanske vjere među tadašnjim neznabošcima.
Njegov život podsjeća na to da je u ranom hrišćanstvu širenje vjere često značilo suočavanje sa progonom i opasnošću, ali i da su riječ, znanje i lični primjer bili važni načini svjedočenja vjere.
Sveti apostol Kodrat tako ostaje upamćen kao jedan od Hristovih učenika koji je svoj život posvetio propovijedanju Jevanđelja, a zbog svoje vjere prihvatio i stradanje.
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