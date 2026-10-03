FZO Republike Srpske: Od naredne godine 75 novih zdravstvenih usluga

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od naredne godine namjerava da uvede 75 novih zdravstvenih usluga, čime nastavlja ulaganja u unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite za svoje osiguranike, saopšteno je iz ove ustanove.

Kako je istaknuto, uvođenje novih usluga smanjuje potrebu za upućivanjem osiguranika na liječenje izvan Republike Srpske, što je i cilj Fonda – da zdravstvene usluge budu dostupne osiguranicima u Republici Srpskoj, što bliže njihovom mjestu stanovanja.

Riječ je o uslugama iz oblasti laboratorijske dijagnostike, molekularne patologije, interventne radiologije, terapije bola, kardiologije, kardiohirurgije i drugih oblasti zdravstvene zaštite.

Uključujući i ovih 75 novih usluga, Fond je u proteklih nekoliko godina počeo da finansira više od 200 novih zdravstvenih usluga, što je dio kontinuiranih nastojanja da se unapređuje dostupnost zdravstvene zaštite.

"Upravo zbog ovih ulaganja, očekujemo da osiguranici efekte proširenja prava i uvođenja novih usluga osjete i kroz kraće vrijeme čekanja. Pravo osiguranih lica je da zdravstvene usluge koje finansira Fond dobijaju efikasno i u optimalnom roku, a Fond će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti praćenju ostvarivanja tog prava", navedeno je u saopštenju.

Kroz ugovore sa zdravstvenim ustanovama posebno će se insistirati na kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga, kao i na transparentnom vođenju lista čekanja.

Fond će kroz svoje kontrolne mehanizme pratiti liste čekanja i analizirati oblasti u kojima osiguranici duže čekaju na određene usluge, kako bi se mogli identifikovati razlozi za čekanje i preduzeti mjere za njihovo smanjivanje.

U Fondu podsjećaju da od 2011. godine u svim filijalama imaju imenovane zaštitnike prava osiguranih lica, koji su u stalnom kontaktu sa osiguranicima.

"Upravo kroz neposrednu komunikaciju sa osiguranicima mogu se prepoznati i određeni problemi u ostvarivanju prava, uključujući i situacije u kojima postoji duže čekanje na pojedine zdravstvene usluge", dodaje se u saopštenju.

Budući da su ulaganja Fonda i Republike Srpske iz godine u godinu sve veća, a u proteklih pet godina u domove zdravlja i bolnice uloženo je dodatnih 200 miliona KM, u Fondu ističu da je važno da osiguranici efekte tih ulaganja osjete tamo gdje im je to najvažnije – u dostupnosti zdravstvene zaštite i mogućnosti da zdravstvenu uslugu dobiju onda kada im je i potrebna.

U Fondu napominju da je važno da osiguranici ukažu na probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava, uključujući i neopravdano dugo čekanje na zdravstvene usluge.

Efikasan pristup zdravstvenim uslugam, kako ističu u Fodnu, jedan je od važnih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite, a informacije koje Fond dobija direktno od osiguranika značajne su za prepoznavanje problema i njihovo rješavanje.

Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, kao i za ukazivanje na eventualne probleme u ostvarivanju prava, osiguranicima je na raspolaganju besplatni info broj 0800 5 08 08, koji je Fond uveo ove godine.

"Cilj Fonda nije samo da finansira sve veći broj zdravstvenih usluga, već da one budu dostupne osiguranicima onda kada su im i potrebne. Zato će Fond nastaviti da prati ostvarivanje prava osiguranika, da reaguje tamo gdje se prepoznaju problemi i da kroz nova ulaganja doprinosi većoj dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite", navedeno je u saopštenju.