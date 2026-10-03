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Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente

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03.10.2026 10:20

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Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radiće tokom vikenda zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Radno vrijeme danas i sutra biće od 7.00 do 19.00 časova.

Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju, naveli su iz MUP-a.

Tokom vikenda će zbog izbora biti na snazi i zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Od toga su izuzeti prevoz protivgradnih raketa za potrebe "Protivgradne preventive Republike Srpske" i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u nedjelju od ponoći do ponedjeljka, 5. oktobra, do 6.00 časova ujutru.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i stanice u ove dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

U istom periodu važiće i zabrana saobraćaja za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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MUP Republike Srpske

lični dokumenti

CIPS

pasoš

Lična karta

Vozačka dozvola

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