Ako pravite zimnicu obratite pažnju na ove detalje kako se ne bi pokvarila

Autor:ATV redakcija
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Sezona pripreme zimnice uveliko traje, a domaćice i domaćini ovih dana privode kraju posao oko ajvara, kiselih krastavaca, paprika i raznih salata. Ipak, da bi tegle tokom zime sačuvale ukus i kvalitet povrća, važno je obratiti pažnju na nekoliko detalja koji mogu da naprave veliku razliku.
Priprema zimnice za mnoge porodice predstavlja jedan od najvažnijih jesenjih poslova. Miris pečenih paprika, kuvanog paradajza i svježe pripremljene turšije podsjeća na tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju.
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Iako se recepti razlikuju od domaćinstva do domaćinstva, cilj je isti – sačuvati povrće za hladnije dane, kada na trpezi nema toliko svježih sezonskih namirnica.
Međutim, čak i kada se koristi provjeren recept, nekoliko grešaka može da dovede do kvarenja zimnice.
Prije punjenja, tegle i poklopci moraju biti temeljno oprani i pripremljeni na način koji odgovara vrsti zimnice. Na obodu tegle ne bi trebalo da ostanu tragovi hrane, a poklopci moraju biti neoštećeni i dobro zatvarati posudu.
Posebnu pažnju treba obratiti na čistoću pribora, radnih površina i ruku. Ni najbolji recept ne može da nadoknadi lošu higijenu tokom pripreme.
Kod kiselih krastavaca, paprika i turšije važno je pridržavati se provjerenih recepata i tačnih mjera. Samovoljno smanjivanje količine sirćeta ili soli može uticati na bezbjednost i trajnost proizvoda.
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Isto važi za konzervisanje paradajza i drugog povrća. Kiselost namirnica, način obrade i uslovi čuvanja moraju biti usklađeni sa receptom koji je namijenjen bezbjednom čuvanju na duži period.
Jedan od najzahtjevnijih poslova jeste priprema ajvara, koji traži vrijeme, kvalitetne paprike i pažljivu obradu.
Među čestim problemima su nedovoljno pripremljene tegle, neodgovarajuće zatvaranje i čuvanje na mjestu koje nije pogodno za tu vrstu proizvoda. Važno je i da se poštuje postupak termičke obrade naveden u provjerenom receptu.
Ako se na zimnici pojave plijesan, neobičan miris, pjena ili drugi znakovi kvarenja, proizvod ne treba probati niti konzumirati. Uklanjanje samo vidljivog dijela plijesni nije pouzdan način da se hrana učini bezbjednom.
Tegle treba držati u skladu sa uputstvima za konkretan proizvod. Za mnoge vrste zimnice najpogodnije je hladno, suvo i tamno mjesto, bez velikih promjena temperature.
Podrum, ostava ili druga odgovarajuća prostorija mogu biti dobar izbor ako su čisti, suvi i ako temperatura odgovara načinu konzervisanja. Nakon otvaranja, mnoge vrste zimnice treba čuvati u frižideru i potrošiti u roku koji preporučuje recept.
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Na tegle je korisno upisati datum pripreme i vrstu proizvoda, kako bi se lakše pratilo koliko dugo stoje.
Za dobru zimnicu najvažnije je odabrati zdravo, zrelo i neoštećeno povrće. Paprike treba da budu čvrste i bez trulih dijelova, krastavci svježi, a paradajz zreo i bez znakova kvarenja.
Oštećene dijelove ne treba zanemariti, a povrće sa znakovima truljenja najbolje je odbaciti. Kvalitet sirovina utiče i na ukus i na konačni kvalitet proizvoda.
Priprema zimnice i danas ima posebno mjesto u mnogim domaćinstvima. Osim što omogućava da se sezonsko povrće sačuva za kasnije, ona je prilika da se porodični recepti prenesu na mlađe generacije.
Ajvar, kisele paprike, krastavci, turšija i domaći sok od paradajza imaju svoje mjesto na zimskoj trpezi, ali je najvažnije da budu pripremljeni i čuvani na bezbjedan način.
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Zato se, uz dobar recept i kvalitetne namirnice, ne treba oslanjati samo na stare navike. Provjerene mjere, odgovarajuća obrada i pravilno čuvanje najbolja su garancija da će zimnica biti spremna za hladne dane, prenosi Glas Srpske.
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