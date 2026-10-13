Mladići u Hrvatskoj završili na sudu zbog vojnog roka: Nisu se odazvali na ljekarski pregled

Više mladića u Hrvatskoj, među kojima su i srednjoškolci, suočilo se s prekršajnim postupcima nakon što se nisu odazvali na pozive za ljekarske preglede i psihološka testiranja radi utvrđivanja sposobnosti za služenje vojnog roka.

Dok su pojedini morali platiti novčane kazne, drugi su oslobođeni jer nije bilo dokaza da su pozive uredno primili.

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Prema pisanju portala Srednja.hr, sudovi u Hrvatskoj razmatrali su nekoliko slučajeva neodazivanja na obavezne preglede, a izrečene kazne i oslobađajuće presude pokazale su koliko je u ovakvim postupcima važan način dostavljanja službenog poziva.

Jedan od slučajeva zabilježen je u Međimurju, gdje je Opštinski sud u Čakovcu pravosnažno kaznio srednjoškolca koji se školuje za autolakirera.

Mladić se nije pojavio na zakazanom ljekarskom pregledu i psihološkom testiranju, a tokom postupka priznao je prekršaj.

Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 250 evra, uzimajući u obzir činjenicu da ranije nije bio kažnjavan. Kazna je bila niža od propisanog zakonskog minimuma od 500 evra.

Neobičan slučaj zabilježen je i u Zagrebu, gdje je 19-godišnjak kažnjen jer je prespavao termin zakazanog pregleda.

Pred sudom je objasnio da se prethodne noći vratio s putovanja te da nije uspio doći na vrijeme. Naveo je i da mu nadležni ured nije omogućio naknadni dolazak.

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Ipak, izrečena mu je kazna od 120 evra, uz dodatnih 30 evra sudskih troškova.

Jednaku novčanu kaznu dobio je i student rođen 2007. godine, koji je pogrešno zapamtio datum pregleda. Zbog toga se pojavio dan nakon zakazanog termina.

Međutim, nisu svi postupci završeni kažnjavanjem.

Zagrebački sud oslobodio je mladića koji je tvrdio da nikada nije dobio poziv za pregled. Tokom postupka utvrđeno je da je pošiljka ostavljena u njegovom poštanskom sandučiću, bez potpisa kojim bi se potvrdilo da ju je lično preuzeo.

Kako nije bilo dokaza o urednoj dostavi, sud nije mogao utvrditi njegovu odgovornost za neodazivanje.

Sličan slučaj razmatran je i pred sudom u Varaždinu. Mladić koji je u vrijeme dostavljanja poziva radio u Njemačkoj osporio je potpis svoje majke na dostavnici.

Sud nije mogao sa sigurnošću potvrditi da je poziv uredno uručen, zbog čega je i on oslobođen odgovornosti.

Početkom septembra oslobođen je još jedan mladić koji se nije pojavio na pregledu jer je u tom periodu sezonski radio na Čiovu.

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U njegovom slučaju sud je utvrdio da se potpis na dostavnici razlikuje od njegovog, što je dovelo u pitanje pravilnost uručenja poziva.

Ovi slučajevi pokazuju da neodazivanje na vojni pregled u Hrvatskoj može rezultirati novčanom kaznom, čak i kada je razlog izostanka pogrešno zapamćen datum ili prespavan termin, prenosi CrnaHronika.

Istovremeno, sudske odluke potvrđuju da za utvrđivanje prekršajne odgovornosti nije dovoljno samo dokazati da se osoba nije pojavila na pregledu. Potrebno je utvrditi i da je poziv dostavljen na propisan način.