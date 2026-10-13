Tužilaštvo BiH odlučilo: Neće istraživati Darka Ćuluma

Autor:ATV redakcija
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Postupajući tužilac Tužilaštva BiH donio je tužilačku odluku, odnosno naredbu o nesprovođenju istrage protiv Darka Ćuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), potvrđeno je "Nezavisnim novinama" iz ove pravosudne institucije.
Prijavu protiv Ćuluma su, podsjetimo, podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić.
Hronika
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"Prijavom, koju su podnijela dvojica političkih predstavnika navedeni je prijavljen za krivično djelo napad na ustavni poredak iz člana 156. KZ BiH i druga krivična djela. Odluka je donesena jer je izvršenim provjerama navoda iz prijave kao i saslušanjem više svjedoka, među kojima i rukovodnih radnika SIPA, utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela niti osnovi sumnje da je prijavljeni počinio navedena krivična djela", rečeno je iz Tužilaštva BiH za "Nezavisne novine".
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