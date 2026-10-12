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SNSD i HDZ će voditi sve političke pregovore

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12.10.2026 19:07

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Састанак СНСД и ХДЗ
Foto: ATV

Pobjednici smo i samim tim nezaobilazan faktor za formiranje vlasti na svim novoima, naročito na nivou BiH, saglasni su lideri SNSD-a i HDZ-a. Saradnju nastavljaju, utvrdiće prioritet djelovanja, ali kako kažu, ništa neće biti na štetu bilo koga.

„Izborni pobjednici se moraju poštovati. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli da će izabrati, uz neke stvari koje ćemo moći da kažemo, a to je da imamo pravo da kažemo ko će biti naši partneri, s kim možemo, s kim ne možemo“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Sasvim je izvjesno da će ove dvije stranke predvoditi sve procese u BiH i na nivou BiH i nižim nivoima i tu ostajemo partneri, opredijeljeni za ovo što je predsjednik Dodik sada i govorio“, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Cilj je da što prije dođe do formiranja vlasti na nivou BiH. Mnogo toga se mora uraditi, ali se mora poštovati Ustav i konstitutivnost naroda. Prvi korak je konstituisanje Predsjedništva BiH, a zatim rješavanje pitanja centralne banke.

„Mi ćemo podržati konstituisanje Predsjedništva, jer je to tako normalno i napore da se u Predsjedništvu napravi normalan sistem rada, ne po onome kako su to do sada radili i uživali u tome. Čak im je bilo u predizbornoj kampanji da li će biti 2:1, hoće li to zadržati ili ne. Evo, ja izjavljujem, vjerujem i Dragan: nama ne treba ta priča, nama trebaju odluke“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Tri ključne stvari koje smo mi naglasili su unutrašnji mir i stabilnost, poštovanje Ustava i naš evropski put, ali po mjeri nas u BiH. Ima još mnogo pitanja koje nismo riješili. Dogovorili smo 2022. godine da ćemo riješiti pitanje CIK-a, a evo prođoše još jedni izbori sa jednom takvom strukturom mimo zakona uspostavljenom“, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Istaknuto je i da su Sud i Tužilaštvo BiH bili predmet zloupotrebe od strane bošnjačkog naroda, te da sve štetne odluke visokih predstavnika moraju da budu poništene. Jedan od prioriteta je i Zakon o Ustavnom sudu BiH.

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Tagovi :

SNSD

HDZ BiH

Dragan Čović

Milorad Dodik

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