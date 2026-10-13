Patrijarh Porfirije uz počasti dočekan u Parlamentu Australije

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije posjetio je danas Parlament Australije, gdje mu je predsjedavajući Predstavničkog doma federalnog parlamenta Milton Dik poručio da je za njega neizmjerna čast da u "Domu australijske demokratije" dočeka patrijarha srpskog.

Dodao je da su Njegovu svetost, kako je naveo, tokom godina služenja ljudi znali kao nekog koji je duboko posvećen pomaganju mladim ljudima, ne samo svoje zajednice već širom svijeta i čija posjeta ima veliki značaj za srpsku zajednicu u Australiji.

"Srpska zajednica u Australiji je veoma poštovana i dio je istorije naše zemlje generacijama. To je moja zajednica. Ništa više ne volim, nego da idem u srpsku zajednicu u Vilongongu. Za nekoliko nedjelja, ići ću na narodni festival kako sam činio već mnogo godina. Australija i Srbija proslavljaju 60 godina čvrstog prijateljstva i diplomatskih odnosa. Srbi u Australiji su izvanredno doprinijeli razvoju društvenog, kulturnog, ekonomskog i građanskog života", rekao je Milton Dik.

On je izrazio iskrenu radost što je domaćin poglavaru Srpske Crkve, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Poslanica u Parlamentu Australije i predsjedavajuća Grupe prijateljstva sa Srbima Tanja Lorens izrazila je oduševljenje zbog prilike da može da poželi dobrodošlicu patrijarhu.

Lorens je navela da je srpski narod doprinio miru i donio nadu svakoj zajednici kojoj je to trebalo.

Takođe, ona je istakla da je Grupa prijateljstva sa Srbima, koju ona sa ponosom podržava, veoma aktivna na raznim poljima prije svega zahvaljujući srpskom ambasadoru u Australiji Radu Stefanoviću.

Stefanović je podsjetio da je posjeta patrijarha Porfirija treća po redu koju je jedan srpski patrijarh učinio Petom kontinentu.

Kako je navedeno, prije njega posjete su upriličili patrijarsi Pavle (2004) i Irinej (2016).

To je, kako je navedeno, srpskom narodu koji tu živi bio veliki blagoslov.

"Vaša poruka poruka mira, dijaloga i uzajamnog razumijevanja odjekuje duboko unutar ove multikulturalne nacije. U svijetu koji se suočava sa kompleksnim izazovima, Vaše vođstvo nas podsjeća na univerzalne vrijednosti koje čovječanstvo prepoznaje kroz vjeru i kulturu", rekao je Stefanović.

Porfirije je zahvalio australijskoj državi koja je pružila mogućnost mnogim Srbima da u njoj pronađu svoj dom.

"Shvatio sam da Srbi ovdje nisu stranci. Oni se ovdje osjećaju kao domaći, ali nisu zaboravili odakle su došli. Oni su dio ove zajednice i to ne slučajno, već zbog ljubavi, otvorenosti ove zemlje i ljudi ove zemlje, koji su im dali priliku da rade i nađu mogućnost za udoban život. Zagrlili ste sve ljude koji su ovdje došli i učinili ih braćom. Neka Bog blagoslovi ovu zemlju i ljude, neka i im da mira i zdravlja", poručio je patrijarh Porfirije.

Uputio je poziv domaćinima da dođu u Srbiju.

Patrijarha Porfirija je pozdravio i senator za Južnu Australiju i potpredsjednik Grupe prijateljstva sa Srbima Aleks Antić čije korijene i sam ima.

Srdačan doček patrijarhu srpskom Porfiriju, arhijerejima i saradnicima priređen je i u Ambasadi Srbije u Australiji.

Stefanović je upoznao patrijarha Porfirija sa izgradnjom zgrade srpske ambasade, koja bi trebalo da bude završena naredne godine u kvartu Dikin, koji nosi ime po drugom australijskom premijeru Alfredu Dikinu.

Time će, istakao je Stefanović, na neki način biti krunisana diplomatska misija Srbije u "Zemlji kengura" koja ove godine obilježava šest decenija.

Međutim, izložba arhivske građe priređena u ovom objektu govori da njeni korijeni sežu u dalju prošlost.

Prvo konzularno predstavništvo Kraljevina Srbija je imala u Melburnu 1892. godine, dok je u Sidneju ono otvoreno 1920. godine.

Patrijarh Porfirije je pohvalio rad Ambasade i zahvalio na gostoprimstvu.