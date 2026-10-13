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Ambasada Rusije u BiH: "Bošnjački institut" popustio pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu

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13.10.2026 10:58

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Амбасада Русије
Foto: ATV

Ruska Ambasada u BiH je otkazivanje koncerta "Zvijezde u usponu" u Sarajevu okvalifikovala kao "bezobrazni incident" i istakla da je do svega došlo jer je rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena.

U saopštenju se ističe da je obavještenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo u Ambasadu samo dva časa prije početka događaja čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.

Iz ruske Ambasade su izrazili žaljenje što se rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" preplašilo i popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu koje žele da potkopaju saradnju dvije zemlje na polju kulture, te da spriječe bolje uzajamno upoznavanje naroda u BiH i Ruskoj Federaciji.

"Posebno žaljenje izaziva činjenica da se radi o mladim talentovanim muzičarima koji su imali cilj isključivo širenje prijateljstva i dijaloga preko muzike, te građenje novih mostova između naših naroda", navode iz Ambasade Rusije u BiH.

Iz Ambasade napominju da sinoćni odaziv publike na koncert i utisci zbog njegovog otkazivanja preneseni saradnicima ovog diplomatskog predstavništva još jednom su slikovito afirmisali dobre odnose naroda u BiH i ruskog, te dokazali da ruska kultura ne može biti ukinuta.

"Iz tog razloga izražavamo nadu da će ovaj incident sa `Bošnjačkim institutom` ostati samo jedan kamen spoticaja na širokom putu naše saradnje i da će ljudi moći da uživaju u ruskoj umjetnosti ne samo u Sarajevu nego i u više gradova BiH", poručili su iz Ambasade Rusije.

Koncerti "Zvijezde u usponu" mladih ruskih muzičara održan je u Banjaluci i Istočnom Novom Sarajevu, a sinoć je trebao biti priređen i u Sarajevu.

Program koncerta uključuje ruske narodne kompozicije, djela Sergeja Tanejeva, Nikolaja Rimskog Korsakova, Sergeja Rahmanjinova, Konstantina Mostrasa, kao i Frederika Šopena, Franca Lista i Luiđija Basija.

Koncerti su organizovani uz podršku Fondacije "Ruski svijet", Moskovskog državnog konzervatorija "Pjotr Iljič Čajkovski" i federalne agencije "Rossotrudničestvo".

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Ambasada Rusije u BiH

Sarajevo

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