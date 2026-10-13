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"Elektro-Bijeljina" sprema mrežu za ekstremne oluje"

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13.10.2026 11:39

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"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"
Foto: Ustupljena fotografija

"Elektro-Bijeljina" je drastično promijenila strategiju borbe protiv vremenskih nepogoda i sve većeg opterećenja, ulažući ove godine četiri do pet puta više sredstava u podzemnu mrežu nego ranije.

Izvršni direktor za terenske operacije u ovom preduzeću Milan Lukić, istakao je za ATV da su ekipe na terenu već završile značajne radove poput rekonstrukcije kritičnog dalekovoda Šibošnica u Loparama u dužini od četiri kilometra, ali da je budućnost sistema isključivo pod zemljom.

"Iskustvo nam je reklo da ne možemo očekivati blaže zime, manje padavina ili manje olujnih vjetrova naprotiv, biće ih sve više. Jedini način da zaštitimo mrežu jeste da radimo podzemno. Ove godine smo uložili četiri do pet puta više sredstava u podzemnu mrežu nego ranije, a svi budući gradski dalekovodi radiće se isključivo podzemno. Čak i van grada, poput deonice Korenita-Čađavica, sve je urađeno pod zemljom kako vremenske prilike više ne bi mogle uticati na rad dalekovoda", poručuje Lukić.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Bijeljina

Milan Lukić

Struja

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