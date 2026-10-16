Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 83. kolu

Loto rezultati 83. kola, koje je izvučeno 16.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 9, 14, 17, 19, 24, 28, 35.

Loto 7/39 rezultati, 83. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 5.100.000 KM izvučeni su brojevi: 9, 14, 17, 19, 24, 28, 35.

Loto plus rezultati, 83. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.800.000 KM, izvučeni su brojevi: 7,10, 13, 27, 28, 31, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 83. kolo

Džoker igra u 83. kolu iznosila je 230.000 KM, izvučeni su brojevi: 7, 1, 8, 6, 9, 2.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.