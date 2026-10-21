U eksploziji povrijeđene četiri osobe: Među njima i policajci

Po dva policajca i civila povrijeđena su od eksplozije u zgradi u centru Atine, saopšteno je iz grčke policije.

Svi povrijeđeni prevezeni su u bolnicu, navodi se u saopštenju policije.

Policijski zvaničnik je rekao da se eksplozija dogodila kada je policija u zgradi u naselju Kolonos kontrolisala sumnjivi ruksak.

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On je naveo da je policiji ranije upravnik zgrade prijavio da se u ulazu u zgradu nalazi ruksak za koji sumnja da sadrži drogu, prenosi Srna.

Zvaničnik je dodao da je i upravnik povrijeđen, te da policija ne smatra da je riječ o terorističkom činu.