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U eksploziji povrijeđene četiri osobe: Među njima i policajci

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21.10.2026 16:42

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Foto: Matti Karstedt/Pexels

Po dva policajca i civila povrijeđena su od eksplozije u zgradi u centru Atine, saopšteno je iz grčke policije.

Svi povrijeđeni prevezeni su u bolnicu, navodi se u saopštenju policije.

Policijski zvaničnik je rekao da se eksplozija dogodila kada je policija u zgradi u naselju Kolonos kontrolisala sumnjivi ruksak.

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On je naveo da je policiji ranije upravnik zgrade prijavio da se u ulazu u zgradu nalazi ruksak za koji sumnja da sadrži drogu, prenosi Srna.

Zvaničnik je dodao da je i upravnik povrijeđen, te da policija ne smatra da je riječ o terorističkom činu.

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Tagovi :

Atina

Grčka

Eksplozija

povrijeđeni

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