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Zaharova: Moskva očekuje nastavak saradnje sa Beogradom

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21.10.2026 15:07

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izrazila je očekivanja Moskve da održi dobru saradnju sa novom vladom koja će se formirati u Beogradu nakon predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji.

"Pripreme za parlamentarne izbore u Srbiji odvijaju se u skladu sa važećim ustavnim procedurama. Očekujemo da će nova vlada Srbije nastaviti kurs ka obostrano korisnoj i ravnopravnoj saradnji sa Rusijom", rekla je Zaharova.

Ona je ranije saopštila da će Rusija poslati delegaciju oba toma Federalne skupštine Ruske Federacije i Centralne izborne komisije Rusije kao posmatrače na izborima.

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(SRNA)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Beograd

Rusija

Srbija

Saradnja

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