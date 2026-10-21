Zaharova: Moskva očekuje nastavak saradnje sa Beogradom

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izrazila je očekivanja Moskve da održi dobru saradnju sa novom vladom koja će se formirati u Beogradu nakon predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji.

"Pripreme za parlamentarne izbore u Srbiji odvijaju se u skladu sa važećim ustavnim procedurama. Očekujemo da će nova vlada Srbije nastaviti kurs ka obostrano korisnoj i ravnopravnoj saradnji sa Rusijom", rekla je Zaharova.

Ona je ranije saopštila da će Rusija poslati delegaciju oba toma Federalne skupštine Ruske Federacije i Centralne izborne komisije Rusije kao posmatrače na izborima.

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Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani u nedjelju, 25. oktobra.

(SRNA)