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U Domu Vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću

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05.09.2026 12:13

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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Foto: ATV

U prepunoj sali Doma Vojske Srbije u Beogradu danas se održava komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića.

Ispred Doma Vojske okupio se veliki broj građana, saboraca i poštovalaca kako bi odali posljednju počast i uputili posljednji pozdrav generalu.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, gdje će počivati odmah pored svoje tragično preminule kćerke Ane, čime će se ispuniti njegova velika želja.

Prije nego što pogrebna povorka krene ka groblju, tijelo generala biće izloženo u Crkvi Svetog Luke na Topčideru, gdje će građani moći da mu upute posljednju molitvu i odaju počast.

Дарко Младић и породица
Darko Mladić i porodica
ATV

Sin generala Mladića, Darko Mladić, obratio se javnosti i pozvao sve prijatelje, rodoljube i poštovaoce rada i djela njegovog oca da u ponedjeljak dođu u što većem broju i dostojanstveno isprate bivšeg komandanta.

„Pozivam sve poštovatelje i prijatelje generala Mladića da dođu u što većem broju i time odaju poštovanje i posljednji pozdrav nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, kako bi sahrana protekla mirno, dostojanstveno i onako kako priliči“, poručio je Darko Mladić.

Pored porodice, prijatelja, visokih zvaničnika, veliki broj građana došao je na komemoraciju te zbog brojnosti nije mogao ući u Dom Vojske, već su se okupili ispred zgrade.

Комеморација Ратку Младићу
Komemoracija Ratku Mladiću
ATV

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Ratko Mladić komemoracija

Beograd

Dom Vojske Srbije

sahrana

Srbija

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