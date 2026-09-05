U Domu Vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću

Autor:ATV redakcija
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U prepunoj sali Doma Vojske Srbije u Beogradu danas se održava komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića.
Ispred Doma Vojske okupio se veliki broj građana, saboraca i poštovalaca kako bi odali posljednju počast i uputili posljednji pozdrav generalu.
General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, gdje će počivati odmah pored svoje tragično preminule kćerke Ane, čime će se ispuniti njegova velika želja.
Prije nego što pogrebna povorka krene ka groblju, tijelo generala biće izloženo u Crkvi Svetog Luke na Topčideru, gdje će građani moći da mu upute posljednju molitvu i odaju počast.
Sin generala Mladića, Darko Mladić, obratio se javnosti i pozvao sve prijatelje, rodoljube i poštovaoce rada i djela njegovog oca da u ponedjeljak dođu u što većem broju i dostojanstveno isprate bivšeg komandanta.
„Pozivam sve poštovatelje i prijatelje generala Mladića da dođu u što većem broju i time odaju poštovanje i posljednji pozdrav nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, kako bi sahrana protekla mirno, dostojanstveno i onako kako priliči“, poručio je Darko Mladić.
Pored porodice, prijatelja, visokih zvaničnika, veliki broj građana došao je na komemoraciju te zbog brojnosti nije mogao ući u Dom Vojske, već su se okupili ispred zgrade.
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